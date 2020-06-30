Поехали за чак-чаком: смотрите новый выпуск программы «Два дня в городе» о Казани

Сегодня, 30 июня, телеканал «Поехали!», входящий в «Цифровое Телесемейство» Первого канала, покажет новый выпуск программы «Два дня в городе». В этот раз ведущие Татьяна Герасимова и Сергей Белов будут исследовать столицу Республики Татарстан – Казань.

Ведущие программы «Два дня в городе» отправляются в тур по интересным и красивым городам России, собирая впечатления от уникальной архитектуры, городские легенды и истории местных жителей.

Отправившись по разным маршрутам в Казани, Татьяна и Сергей проведут тест-драйв популярных в городе активностей и сформируют свой рейтинг. Зрители узнают об исторических достопримечательностях, захватывающих видах отдыха для детей и взрослых и, конечно, о блюдах знаменитой татарской кухни – эчпочмаках, чак-чаке и многих других.

Отправляйтесь в захватывающее приключение по столице Республики Татарстан вместе с телеканалом «Поехали!» сегодня в 21:00.

tricolortvmag.ru