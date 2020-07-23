Поездка магнитогорских мусульман на родину Мужавира хазрата

Местная религиозная организация мусульман «Хатэр» провела для своих прихожан очередную познавательную поездку. На этот раз магнитогорские мусульмане посетили родину Мужавира Сиражетдинова, которого чаще именуют просто Мужавир хазрат, — одного из учеников Зайнуллы ишана Расулева.

Мужавир Уелданович Сиражетдинов родился в селе Мансурово (Манхыр) в 1876 году. Рано потерял мать и жил доме, где всем заправляла невзлюбившая его мачеха. Мужавир, проводил большую часть времени вне дома, пася овец, и, возможно, так и остался бы пастухом, если бы однажды в их дом не заглянул необычный человек. Это был недавно вернувшийся из политической ссылки Зайнулла бин Хабибулла бин Расуль, более известный как имам Зайнулла ишан или Зайнула Расулев, который стал его учителем и наставником.

Сегодня село Мансурово — небольшой хутор, где всего три двора. Здесь живут родственники Мужавира Сиражетдинова, в том числе его внучка. До сих пор тут разводят коней башкирской породы, а из кобыльего молока делают целебный напиток кумыс. А в доме, где некогда жил Мужавир хазрат, теперь находится музей, в котором хранятся его личные вещи, книги, домашняя утварь.

«О Мужавире хазрате рассказывают много удивительных вещей. У него был уникальный талант целительства. Он вылечивал больных, вне зависимости от вероисповедания и национальности. За лечением, духовным напутствием и советом к нему приезжали со всего СССР.

Мы посетили дом Мужавира хазрата, его могилу, были в мечети. Правда, это уже новая мечеть. Старые мечети неподалеку – в селе Бахтигареево. Их построил на свои средства известный золотопромышленник и меценат Рамиев. Говорят, что Рамиев и Мужавир хазрат дружили с детства. Эти мечети также действующие. Внук Рамиева – изобретатель первой советской ЭВМ Башир Рамеев.

Вот как удивительно все переплетается в нашей жизни. Природа очень красивая вокруг. И лошади пасутся. Лошадей ведь каждый татарин и башкир любит. Это уже в крови. Вот так мы прикоснулись к нашей истории, к местам, связанным с жизнью и деяниями Мужавира хазрата, который тут жил до самой своей кончины в 1967 году, и был похоронен на деревенском кладбище», — рассказал председатель МРОМ «Хатэр» Ильфат Гильфанов.

Нина Зотова

dumrf.ru