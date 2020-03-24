Показ постановок Казанского театра юного зрителя в Москве перенесен на май

Напомним, что показ спектаклей должен был пройти с 4 по 5 апреля. В связи с Указом Мэра Москвы С.С. Собянина от 16 марта 2020г. № 21—УМ о запрете проведения на территории Москвы мероприятий с числом участников более 50 человек, организаторами было принято решение о переносе гастролей на 16 и 17 мая.

Для московских зрителей театр привезет свои лучшие премьерные постановки прошедшего сезона.

16 мая – новелла «Кәҗүл читек» («Необыкновенные ичиги») татарского писателя Гаяза Исхаки.

Главный герой спектакля — парень Ахмадулла, который с нетерпением ждет праздника Курбан—байрам. Причина торопить наступление праздника есть: отец пообещал купить ему новые, сшитые специально для него, сафьяновые сапоги, о которых он так давно мечтал. Начало в 12:00.

16 мая – комедия «Шәй—бу!» («Шай—бу!») драматурга Камиля Каримова. По сюжету, влиятельный инвестор, не учитывающий интересы землевладельца, вступает в противостояние с пожилыми жителями села. В качестве альтернативного решения находчивые сельчане предлагают провести хоккейный матч, где победитель получит право на родную землю. Начало в 19:00

17 мая – новелла «Кәҗүл читек» («Необыкновенные ичиги») татарского писателя Гаяза Исхаки.

Главный герой спектакля — парень Ахмадулла, который с нетерпением ждет праздника Курбан—байрам. Причина торопить наступление праздника есть: отец пообещал купить ему новые, сшитые специально для него, сафьяновые сапоги, о которых он так давно мечтал. Начало в 12:00.

17 мая – спектакль «Супер кияү» («Супер жених»). В основе спектакля лежит хорошо знакомый сюжет лирической комедии известного татарского драматурга Туфана Миннуллина «На шесть девушек один жених». События этой истории разворачиваются в отделе бухгалтерии одной организации. В тоскливом сообществе шести женщин появляется мужчина — Рахматулла, который благодаря своему жизнерадостному и доброму нраву становится для дам интересным собеседником и психологом. Вскоре эта незатейливая история оказывается полной тайн и интриг. Начало в 19:00.

Спектакли обеспечены синхронным переводом на русский язык.

Адрес: ул. Большая Никитская, 23/14/9.

Телефоны для справок: 8(495)695-82-19 или на сайте zamancha.ru/

tatmsk.tatarstan.ru