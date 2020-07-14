«Показывать туристам быт и уклад жизни татарской семьи — перспективное направление»

В Казани назрела острая необходимость разработки новых продуктов для туристов всех возрастов, начиная от детей и заканчивая пожилыми. Об этом заявил префект особой территории «Старый город» Роберт Гарипов. И не то чтобы в Старо-Татарской слободе было мало развлечений. Но сейчас, когда туристический поток в столицу резко сократился из-за коронавируса, придется придумывать фишки, способные вызвать интерес у туристов.

— Один из акцентов хотим сделать на нераскрытой теме купечества Старо-Татарской слободы, а также на показ быта и уклада жизни татарской семьи. Мы считаем это перспективным направлением, — говорит Гарипов.

В качестве примера он приводит усадьбу Муллина, которая откроется для круглогодичного посещения уже в ближайшие недели. Это будет абсолютно новый вид туризма для Казани.

— Туристам покажут дом и двор, где выращивали скот. На территории усадьбы уже ведутся работы по заложению фруктового сада, где установят фигуры героев татарских сказок Су Анасы и Шурале.

В стартовавшем туристическом сезоне жителям и гостям Казани будут предложены еще два направления, разработанные префектурой «Старый город». Проект «Казань кинематографическая» совместно с «Татаркино» познакомит жителей с местами, где снимались популярные российские и советские документальные фильмы. Другой маршрут «1941-1945» будет посвящен вкладу в Победу жителей Татарстана.

С марта этого года в префектуре работает креативная группа по развитию и реновации Старо-Татарской слободы. Первая живая встреча экспертов из ее состава состоялась 7 июля. По словам Гарипова, было высказано много идей относительно того, как сделать исторический центр Казани еще более привлекательным.

— Прозвучали предложения о развитии ресторанного бизнеса европейского уровня для всех категорий граждан, о размещении в исторических зданиях отелей семейного типа, о создании на границах слободы кузниц, конюшен, — рассказывает он.

Кроме того, была предложена форма туризма, когда гости знакомятся с реальными людьми, живущими и работающими на нашей территории в тех домах, где когда-то жили представители татарской элиты.

— Это интересный подход, который при детальной проработке может иметь успех у туристов и казанцев, — считает спикер.

Мощным магнитом для привлечения туристов в Старо-Татарскую слободу уже сейчас становится обновленная с двух сторон набережная Кабана.

— Набережная стала одной из основных точек притяжения. Особенно это заметно в вечернее время в летние дни, когда прогуляться приходят тысячи людей, — добавляет спикер.

Кроме возведения каких-либо крупных объектов отдыха и развлечений в префектуре работают над поддержкой национальной идентичности, которая всегда вызывает интерес у приезжих. Так, например, в целях увековечивания исторической памяти татарского народа возле дома №58 по улице Габдуллы Тукая планируется разбить сквер и установить памятник Саре Садыковой.

— Композиция памятника будет состоять из трех элементов, включая рояль. Вопросами реализации этого проекта занимается министерство культуры, — сообщил Гарипов.

А уже в сентябре в парке Тинчурина планируется установить бюст выдающегося татарского драматурга Карима Тинчурина.

— В ближайшее время еще в нескольких местах будут реализованы такие проекты, как мурал с портретом Габдуллы Тукая на улице Татарстан, 64. На территории старого города обновят и повесят новые мемориальные доски, установленные на культурных объектах. Для полноты информации об исторических личностях на них будут установлены QR-коды, — сказал Гарипов.

Подобные информационные указатели будут установлены и в местах утраченных культурных объектов. Например, на месте Казаковской мечети, которую снесли в 1975 году с началом строительства улицы Татарстан.

С 1 по 10 августа в Казани состоится проектный практикум на тему «Мастер-план развития исторических территорий». В пределах предлагаемых исследований находятся завод братьев Крестовниковых и пивной завод наследников Александровых, который все знают как завод Петцольда.

— Сейчас эти объекты реконструируются и в ближайшее время станут еще одной точкой притяжения Старо-Татарской слободы, — подытожил Гарипов.

Ляйсан Кадырова

kazanfirst.ru