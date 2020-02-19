Политолог Руслан Айсин: «Понятие „татары“ было знаком качества, элиты»

Слово «татары» являлось знаком качества, элиты. Об этом заявил политолог Руслан Айсин в передаче «Татарлар» на телеканале «Новый век» — он стал участником беседы, посвященной истории татар.

«Кавказские тюрки также называли себя татарами, ведь это слово являлось знаком качества, имело значение „государство“. Действительно, этногенез татар сложен, в то же время самоопределение было в сторону татар. Культурное и цивилизационное влияние их было настолько сильным, что и другие народы называли себя татарами», — рассказал Айсин.

Историк, этнолог Дамир Исхаков отметил, что китайцы называли монголов татарами. «Такое явление возникло из-за роли, которую играли татары. Например, казахов и узбеков ведь не называли татарами. Куда входило больше кипчаков, тех и называли татарами. У казахов есть группа, возникшая из Чагатайского улуса, поэтому казахов татарами не называли. Кипчакский компонент до сих пор в нас не оценен до конца. Он всегда оставался в стороне», — считает он.

По словам Дамира Исхакова, в Монголии в трудах по истории встречались авторы, называющие татар монгольским племенем. «Мало кто задумывается, что находится за понятием „монгольские татары“. Сначала татарские племена были связаны с племенами Средней Азии. Татары занимали особое место. Элита сформированного тогда Кимакского каганата состояла из татар. В Улус Джучи татары вошли через кипчаков», — говорит историк.

По его словам, говоря о монгольских татарах, нужно понимать, что при формировании Золотой Орды монгольская элита была малочисленна, а основное население состояло из кипчакских татар.

«Я много думал: почему азербайджанцев называли кавказскими татарами. Среди местных говоров есть и кипчакский, значит, сюда входили и кипчаки», — пояснил Дамир Исхаков.

Ученый отметил, что близость карачаево-балкарского языка к татарскому языку объясняется тем, что в начале его истории также лежит кипчакский язык. «С этим же связаны и группы татар на Алтае. У нас очень сложный этногенез», — заключил он.

Дамир Исхаков рассказал, что название «татары» упоминается и у других народов. «Есть азербайджанские татары, кавказские татары, горные татары. Алтайцев, хакасов также называли татарами», — добавил ученый. Гульнар Гарифуллина tatar-inform.ru