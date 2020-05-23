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Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин поздравил с юбилеем ровесницу ТАССР

Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин поздравил с юбилеем ровесницу ТАССР

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 23.05.2020 0 15

Заместитель Премьер-министра РТ, Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин и представители татарской общины столицы поздравили со 100-летним юбилеем Саликзянову Фариду Ходжаевну.

Равиль Калимуллович поблагодарил Фариду Ходжаевну и отметил: «Несмотря на сложную судьбу, Вы всегда оставались преданной стране и народу! Вы удивительный пример стойкости и мужества».

Заместитель председателя Совета муфтиев России, председатель Татарской автономии Москвы Фарит Фарисов передал поздравление и вручил памятный подарок от Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина.

Долгое время имя разведчицы Саликзяновой было несправедливо предано забвению, но в ближайшее время ее достойный и такой непростой жизненный путь станет основой фильма.

После окончания разведшколы юная Фарида воевала на Волховском фронте. Попала в плен. Пережила ужасы концлагерей, чудом осталась жива и совершила немыслимое — побег из лагеря. После войны ее опять ждали лагеря, но уже советские — она провела в них мучительные 10 лет.

Только в 50-х Фарида Ходжаевна была реабилитирована, удостоена ордена Отечественной войны I степени и других многочисленных других наград.

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