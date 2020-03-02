Положение о проведении Межрегионального фестиваля-конкурса татарской культуры «Шыгырданда «Мирас»»

1. Общие положения

1.1. Межрегиональный фестиваль-конкурс татарской культуры «Шыгырданда «Мирас»»(«Наследие» в Шыгырданах) учащихся образовательных организаций Чувашской Республики и других регионов ПФО проходит под девизом: «Сохраняем культурное наследие татарского народа» и приурочен к 100-летию образования Чувашская АСС, 100-летию образования Татарской АССР, 90-летия образования Шыгырданского района Чувашской Республики и Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы.

1.2. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения Межрегионального фестиваль-конкурса татарской культуры «Шыгырданда «Мирас»» («Наследие» в Шыгырданах) для участников из Чувашской Республики и ПФО России.

1.3. Межрегиональный фестиваль-конкурс татарской культуры «Шыгырданда «Мирас»»(«Наследие» в Шыгырданах») (далее Фестиваль) – это форма художественно- эстетического развития обучающихся, что является необходимым компонентом формирования базовой культуры личности, а также выявления среди участников одарённых детей и лучших творческих детских коллективов, образовательных организаций со всех уголков ПФО России, исполняющих произведения на татарском языке.

1.4. Организатором фестиваля являются:

— Шыгырданское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики,

— Общественная организация «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики»;

— Духовное управление мусульман Чувашской Республики»;

Фестиваль проходит при поддержке;

— Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;

— Исполкома Всемирного конгресса татар;

— Администрации Батыревского района Чувашской Республики;

— Дома дружбы народов г.Чебоксары.

1.5. Для проведения фестиваля-конкурса создаётся Организационный комитет.

1.6. В фестивале-конкурсе принимают участие творческие коллективы общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования и индивидуальные исполнители, для которых будут организованы конкурсные прослушивания по номинациям.

1.7. Фестиваль будет проходить 24 марта 2020 года.

Конкурсные выступления состоятся 24 марта 2020 года в Шыгырданском СДК МБУК Батыревского района по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, с.Шыгырданы, ул.Ленина 39, M020561@yandex.ru

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса

2.1. Основной целью фестиваля-конкурса является привлечение (возрождение) интереса детей к литературному и культурно – историческому наследию татарского народа, его музыкальному, исполнительскому, художественному и театральному наследию;

2.2. Содействие сохранению самобытности культуры и традиций татарского народа, пропаганда мира и согласия в многонациональном обществе;

2.3. Выявление одаренных исполнителей с целью дальнейшего развития и поддержки их таланта и исполнительского мастерства;

2.4. Приобщение талантливых участников к программам межрегионального сотрудничества, установление творческих контактов, укрепление и поощрение дружеских связей среди детей и молодежи;

2.5. Ознакомление участников фестиваля-конкурса с культурой и историей татар Чувашской Республики;

2.6. Повышение профессионального мастерства педагогов и руководителей детских и юношеских национальных коллективов (проведение круглых столов, мастер-классов);

2.7. Формирование интереса у детей, молодежи и взрослого населения к национальным музыкальным инструментам и к традициям татарского народного творчества, приобщение возможно большего количества детей, подростков и молодежи к лучшим культурным традициям;

2.8. Возрождение и развитие исторического наследия татарской народной музыки, песни и танца;

2.9. Освещение творчества участников фестиваля в средствах массовой информации,

привлечение внимания общественных структур и организаций к воспитательным возможностям детского национального творчества.

3. Участники фестиваля-конкурса.

3.1. К конкурсной программе фестиваля допускаются участники старше 4-х лет;

3.2. Для участия в фестивале приглашаются жители Чувашской Республики и всех городов и сельских поселений региона в возрасте от 4 лет, любого пола и национальной принадлежности, участвующие в национальных творческих коллективах, исполняющие произведения на татарском языке, представившие работы и поделки, отражающие культуру татарского народа, а также жители других регионов ПФО России.

3.3. Для регистрации участия в конкурсах фестиваля необходимо в период с 1 февраля 2020 года по 20 марта 2020 года включительно отправить в оргкомитет заявку, в которой указывается программа творческого выступления заявителя в конкурсной программе фестиваля.

Заявки участников до 18-ти лет формируются педагогами конкурсантов, на которых возлагается ответственность за правильное оформление заявки (в случае ошибки, допущенной самим участником или ответственным педагогом при заполнении личных данных участников, информация в наградных документах исправляться не будет, претензии к организаторам фестиваля не принимаются).

3.4. Заявки на участие в конкурсных прослушиваниях принимаются, если предлагаемые произведения не были представлены в фестивалях прошлых лет данным участником.

3.5. Регистрация заявки на участие в фестивале-конкурсе является подтверждением полного и безусловного принятия участником настоящего Положения.

3.6. Принимая участие в фестивале-конкурсе, педагоги дают согласие на обработку персональных данных.

3.7. Участники, подавшие заявку не в установленный срок к участию в конкурсных прослушиваниях фестиваля, не допускаются.

3.8. Длительность одного выступления не более 5 минут.

4. Порядок действий стороны Участника при подаче заявки

4.1. Заявки для участия в фестивале-конкурсе подаются удобным для участника способом по адресам и реквизитам, указанным в объявлении о проведении фестиваля-конкурса в текущем году, а именно email: M020561@yandex.ru тел. 89603001834 Миндания Якушева

В заявке участника должны быть указаны обратные реквизиты участника для направления приглашения на фестиваль. Предпочтение отдается электронным почтовым адресам (для быстрого ответа на заявку.)

4.2. Участник получает сообщение-приглашение оргкомитета на фестиваль на электронную почту участника (любую, которую участник указал в заявке) в течение 5 рабочих дней с момента отправки участником заявки. Если с участником не связались в указанный срок, следует самим участникам позвонить в Оргкомитет по указанному номеру 89603001834 (телефон, Viber, WhatsApp и т.д.) во избежание технических сбоев.

5.Сопровождение и ответственность за несовершеннолетних участников фестиваля.

5.1. Несовершеннолетние участники фестиваля должны прибывать в сопровождении родителей (лиц их заменяющих) или старшим (совершеннолетним) по группе.

5.2. При нахождении на территории фестиваля несовершеннолетним ребенком более 4 часов, сопровождающий должен обеспечить за счет направляющей стороны горячее питание.

5.3. Организационный комитет за жизнь, безопасность и здоровье несовершеннолетних участников фестиваля ответственности не несет.

5.4. Расходы, связанные с проездом и питанием участников фестиваля, за счет направляющей стороны.

6. Во время проведения фестиваля запрещается:

6.1. Присутствие участников фестиваля и зрителей в алкогольном или наркотическом опьянении.

6.2. Проносить на территорию фестиваля алкоголь, наркотические вещества, газовое, огнестрельное, холодное и другие виды оружия.

6.3. Подстрекать к разжиганию межнациональных конфликтов.

6.4. В случаях нарушения правил поведения на фестивале и проявления неуважительного отношения к членам жюри и оргкомитету, участник может быть снят с участия в конкурсе-фестивале без вручения диплома участника конкурса. В таком случае Оргкомитет оставляет за собой право навсегда отстранить участника от участия в Фестивале.

7. Организационный комитет фестиваля

7.1. Для решения организационных вопросов формируется Организационный комитет фестиваля из представителей организаций-учредителей фестиваля.

Для обеспечения исполнения мероприятий при проведении фестиваля создается рабочая группа во главе с Администратором фестиваля из молодых, активных и инициативных участников.

8. Жанры конкурсов фестиваля.

8.1. Вокал соло (Татар жыры) (академический, народный , эстрадный, авторская песня). Фонограмма «Плюс» с записанным голосом не допускается. Допускается исполнение одной песни: в сопровождении фонограммы «минус», баяна, тальянка, домбры, гитары и др., электромузыкальных инструментов, а капелла. Продолжительность выступления – до 5 минут; Каждая звукозапись должна быть отправлена вместе с заявкой организаторам. На конкурсном выступлении необходимо иметь при себе копию фонограммы на отдельном носителе с указанием названия произведения (как в заявке) и названия ансамбля (фамилии исполнителя).

Оргкомитет не несёт ответственности за использование Участниками Конкурса произведений, являющихся объектом авторского права.

8.1.2 Фольклорный жанр ( фольклорные ансамбли – живой звук, без микрофонов). Продолжительность выступления – до 5 минут;

8.2 Музыкально-инструментальное исполнительство:

8.2.1 Исполнение на традиционном музыкальном инструменте соло (академическое,

народное (в том числе фольклор), эстрадное)

8.2.2 Инструментальный ансамбль — дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет (народный

(в том числе фольклор), эстрадный);

8.2.3 Оркестр (народный, эстрадный);

Исполнение двух разнохарактерных татарских мелодий, а также произведений татарских композиторов на различных музыкальных инструментах: аккордеон, баян, тальянка, флейта, курай, гитара, кубыз и.т.д.)

Исполняемые произведения по технической сложности должны соответствовать возрасту участника. Произведения исполняются одно за другим. Продолжительность выступления – до 4 минут;

8.3 Декоративно-прикладное творчество (живопись, вязание, бисероплетение, резьба, валяние и др.);

Тематика работ: 100-летие образования Татарской АССР , Чувашская АССР, 90-летия Шыгырданского района и Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы. Все работы и поделки должны отражать культуру татарского народа.

9. Возрастные категории участников:

 4 — 6 лет (I возрастная группа), день конкура 13.03.20г.;

 7 – 8 лет (II возрастная группа) день конкура 13.03.20г;

 9 — 11 лет (III возрастная группа) день конкура 13.03.20г;

 12 — 14 лет (IV возрастная группа) день конкура 13.03.20г;

 15 — 17 лет (V возрастная группа) день конкура 14.03.20г;

 18 — 21 лет (VI возрастная группа) день конкура 14.03.20г;

 22 — 25 лет (VII возрастная группа) день конкура 14.03.20г;

 26 лет и старше (VIII возрастная группа) день конкура 14.03.20г;

10. Финансовые условия

10.1. Для организации и проведения фестиваля-конкурса Организаторы фестиваля формируют фонд на основе добровольных благотворительных взносов организаторов фестиваля, участников конкурсов фестиваля, а также иных заинтересованных в развитии татарской культуры лиц. Для зачисления средств в указанный фонд в НКАТ Чувашской Республики открывается субсчет, с которого осуществляется финансирование фестиваля.

10.3. Благотворительные взносы участников конкурсов и организаторов фестиваля вносятся по реквизитам, указанным в приглашениях на фестиваль, направленных участникам в ответ на их заявку об участии в фестивале со своей программой.

10.4. По решению оргкомитета фестиваля возможно предоставление льгот участникам и коллективам при предоставлении уважительных причин.

10.5. Всем участникам конкурсов фестиваля будет предоставлена возможность скачать видео и фото участников выступлений по ссылкам на безвозмездной основе.

Оргкомитет обладает исключительным правом использования исполнений конкурсантов в любой форме и в полном объеме без ограничения срока и территорий, включая право на отдельное использование звука или изображения, зафиксированных в аудиовизуальной продукции.

11. Критерии оценки

11.1. Жюри Фестиваля оценивает:

–исполнительское мастерство (техническая подготовка исполнителя, артистизм);

–художественная выразительность номера (композиционное, содержательное и

музыкальное единство художественного образа);

–зрелищность (оригинальность постановки, костюм, культура исполнения);

– художественную значимость, эстетическую ценность;

– соответствие репертуара возрасту исполнителей;

– сложность и качество исполнения.

12. Жюри конкурса:

12.1. Состав жюри конкурсов фестиваля будет опубликован: на сайте

http://nkaturmai.ru/ в группах «Шыгырданда «Мирас»» в Одноклассниках, ВКонтакте, Viber и WhatsApp

Члены жюри, ученики которых участвуют в данном конкурсе, в обсуждении и оценке выступлений этих конкурсантов участия не принимают.

13. Подведение итогов конкурсов и награждение

13.1. Участники фестиваля — конкурса награждаются дипломами участника и призом.

13.2. В случае если коллективу необходимы благодарственные письма спонсорам от оргкомитета фестиваля, то коллектив высылает данные спонсоров.

14. Подведение итогов, Гала-концерт, Награждение

14.1. Итоги конкурса по всем номинациям подводятся раздельно с учетом номинаций

и предусматривают присуждения звания обладателя Гран-при,

лауреатов трех призовых мест I, II, III степени, дипломантов I, II, III степени,

диплома участника;

При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и

призовые места, они не присуждаются;

14.2. Правила награждения

Жюри имеет право: присуждать не все места, делить их между исполнителями, награждать специальными дипломами педагогов и концертмейстеров. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

14.3. Награждение участников фестиваля конкурса происходит на конкурсе-концерте, который завершает фестиваль.

Необходимо присутствие участников на награждении в сценических костюмах!!!