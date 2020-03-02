Положение о проведении Межрегионального фестиваля-конкурса татарской культуры «Шыгырданда «Мирас»»

1. Общие положения
1.1. Межрегиональный фестиваль-конкурс татарской культуры «Шыгырданда «Мирас»»(«Наследие» в Шыгырданах) учащихся образовательных организаций Чувашской Республики и других регионов ПФО проходит под девизом: «Сохраняем культурное наследие татарского народа» и приурочен к 100-летию образования Чувашская АСС, 100-летию образования Татарской АССР, 90-летия образования Шыгырданского района Чувашской Республики и Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы.
1.2. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения Межрегионального фестиваль-конкурса татарской культуры «Шыгырданда «Мирас»» («Наследие» в Шыгырданах) для участников из Чувашской Республики и ПФО России.
1.3. Межрегиональный фестиваль-конкурс татарской культуры «Шыгырданда «Мирас»»(«Наследие» в Шыгырданах») (далее Фестиваль) – это форма художественно- эстетического развития обучающихся, что является необходимым компонентом формирования базовой культуры личности, а также выявления среди участников одарённых детей и лучших творческих детских коллективов, образовательных организаций со всех уголков ПФО России, исполняющих произведения на татарском языке.
1.4. Организатором фестиваля являются:
— Шыгырданское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики,
— Общественная организация «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики»;
— Духовное управление мусульман Чувашской Республики»;
Фестиваль проходит при поддержке;
— Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;
— Исполкома Всемирного конгресса татар;
— Администрации Батыревского района Чувашской Республики;
— Дома дружбы народов г.Чебоксары.
1.5. Для проведения фестиваля-конкурса создаётся Организационный комитет.
1.6. В фестивале-конкурсе принимают участие творческие коллективы общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования и индивидуальные исполнители, для которых будут организованы конкурсные прослушивания по номинациям.
1.7. Фестиваль будет проходить 24 марта 2020 года.
Конкурсные выступления состоятся 24 марта 2020 года в Шыгырданском СДК МБУК Батыревского района по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, с.Шыгырданы, ул.Ленина 39, M020561@yandex.ru
2. Цели и задачи фестиваля-конкурса
2.1. Основной целью фестиваля-конкурса является привлечение (возрождение) интереса детей к литературному и культурно – историческому наследию татарского народа, его музыкальному, исполнительскому, художественному и театральному наследию;
2.2. Содействие сохранению самобытности культуры и традиций татарского народа, пропаганда мира и согласия в многонациональном обществе;
2.3. Выявление одаренных исполнителей с целью дальнейшего развития и поддержки их таланта и исполнительского мастерства;
2.4. Приобщение талантливых участников к программам межрегионального сотрудничества, установление творческих контактов, укрепление и поощрение дружеских связей среди детей и молодежи;
2.5. Ознакомление участников фестиваля-конкурса с культурой и историей татар Чувашской Республики;
2.6. Повышение профессионального мастерства педагогов и руководителей детских и юношеских национальных коллективов (проведение круглых столов, мастер-классов);
2.7. Формирование интереса у детей, молодежи и взрослого населения к национальным музыкальным инструментам и к традициям татарского народного творчества, приобщение возможно большего количества детей, подростков и молодежи к лучшим культурным традициям;
2.8. Возрождение и развитие исторического наследия татарской народной музыки, песни и танца;
2.9. Освещение творчества участников фестиваля в средствах массовой информации,
привлечение внимания общественных структур и организаций к воспитательным возможностям детского национального творчества.
3. Участники фестиваля-конкурса.
3.1. К конкурсной программе фестиваля допускаются участники старше 4-х лет;
3.2. Для участия в фестивале приглашаются жители Чувашской Республики и всех городов и сельских поселений региона в возрасте от 4 лет, любого пола и национальной принадлежности, участвующие в национальных творческих коллективах, исполняющие произведения на татарском языке, представившие работы и поделки, отражающие культуру татарского народа, а также жители других регионов ПФО России.
3.3. Для регистрации участия в конкурсах фестиваля необходимо в период с 1 февраля 2020 года по 20 марта 2020 года включительно отправить в оргкомитет заявку, в которой указывается программа творческого выступления заявителя в конкурсной программе фестиваля.
Заявки участников до 18-ти лет формируются педагогами конкурсантов, на которых возлагается ответственность за правильное оформление заявки (в случае ошибки, допущенной самим участником или ответственным педагогом при заполнении личных данных участников, информация в наградных документах исправляться не будет, претензии к организаторам фестиваля не принимаются).
3.4. Заявки на участие в конкурсных прослушиваниях принимаются, если предлагаемые произведения не были представлены в фестивалях прошлых лет данным участником.
3.5. Регистрация заявки на участие в фестивале-конкурсе является подтверждением полного и безусловного принятия участником настоящего Положения.
3.6. Принимая участие в фестивале-конкурсе, педагоги дают согласие на обработку персональных данных.
3.7. Участники, подавшие заявку не в установленный срок к участию в конкурсных прослушиваниях фестиваля, не допускаются.
3.8. Длительность одного выступления не более 5 минут.
4. Порядок действий стороны Участника при подаче заявки
4.1. Заявки для участия в фестивале-конкурсе подаются удобным для участника способом по адресам и реквизитам, указанным в объявлении о проведении фестиваля-конкурса в текущем году, а именно email: M020561@yandex.ru тел. 89603001834 Миндания Якушева
В заявке участника должны быть указаны обратные реквизиты участника для направления приглашения на фестиваль. Предпочтение отдается электронным почтовым адресам (для быстрого ответа на заявку.)
4.2. Участник получает сообщение-приглашение оргкомитета на фестиваль на электронную почту участника (любую, которую участник указал в заявке) в течение 5 рабочих дней с момента отправки участником заявки. Если с участником не связались в указанный срок, следует самим участникам позвонить в Оргкомитет по указанному номеру 89603001834 (телефон, Viber, WhatsApp и т.д.) во избежание технических сбоев.
5.Сопровождение и ответственность за несовершеннолетних участников фестиваля.
5.1. Несовершеннолетние участники фестиваля должны прибывать в сопровождении родителей (лиц их заменяющих) или старшим (совершеннолетним) по группе.
5.2. При нахождении на территории фестиваля несовершеннолетним ребенком более 4 часов, сопровождающий должен обеспечить за счет направляющей стороны горячее питание.
5.3. Организационный комитет за жизнь, безопасность и здоровье несовершеннолетних участников фестиваля ответственности не несет.
5.4. Расходы, связанные с проездом и питанием участников фестиваля, за счет направляющей стороны.
6. Во время проведения фестиваля запрещается:
6.1. Присутствие участников фестиваля и зрителей в алкогольном или наркотическом опьянении.
6.2. Проносить на территорию фестиваля алкоголь, наркотические вещества, газовое, огнестрельное, холодное и другие виды оружия.
6.3. Подстрекать к разжиганию межнациональных конфликтов.
6.4. В случаях нарушения правил поведения на фестивале и проявления неуважительного отношения к членам жюри и оргкомитету, участник может быть снят с участия в конкурсе-фестивале без вручения диплома участника конкурса. В таком случае Оргкомитет оставляет за собой право навсегда отстранить участника от участия в Фестивале.
7. Организационный комитет фестиваля
7.1. Для решения организационных вопросов формируется Организационный комитет фестиваля из представителей организаций-учредителей фестиваля.
Для обеспечения исполнения мероприятий при проведении фестиваля создается рабочая группа во главе с Администратором фестиваля из молодых, активных и инициативных участников.
8. Жанры конкурсов фестиваля.
8.1. Вокал соло (Татар жыры) (академический, народный , эстрадный, авторская песня). Фонограмма «Плюс» с записанным голосом не допускается. Допускается исполнение одной песни: в сопровождении фонограммы «минус», баяна, тальянка, домбры, гитары и др., электромузыкальных инструментов, а капелла. Продолжительность выступления – до 5 минут; Каждая звукозапись должна быть отправлена вместе с заявкой организаторам. На конкурсном выступлении необходимо иметь при себе копию фонограммы на отдельном носителе с указанием названия произведения (как в заявке) и названия ансамбля (фамилии исполнителя).
Оргкомитет не несёт ответственности за использование Участниками Конкурса произведений, являющихся объектом авторского права.
8.1.2 Фольклорный жанр ( фольклорные ансамбли – живой звук, без микрофонов). Продолжительность выступления – до 5 минут;
8.2 Музыкально-инструментальное исполнительство:
8.2.1 Исполнение на традиционном музыкальном инструменте соло (академическое,
народное (в том числе фольклор), эстрадное)
8.2.2 Инструментальный ансамбль — дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет (народный
(в том числе фольклор), эстрадный);
8.2.3 Оркестр (народный, эстрадный);
Исполнение двух разнохарактерных татарских мелодий, а также произведений татарских композиторов на различных музыкальных инструментах: аккордеон, баян, тальянка, флейта, курай, гитара, кубыз и.т.д.)
Исполняемые произведения по технической сложности должны соответствовать возрасту участника. Произведения исполняются одно за другим. Продолжительность выступления – до 4 минут;
8.3 Декоративно-прикладное творчество (живопись, вязание, бисероплетение, резьба, валяние и др.);
Тематика работ: 100-летие образования Татарской АССР , Чувашская АССР, 90-летия Шыгырданского района и Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы. Все работы и поделки должны отражать культуру татарского народа.
9. Возрастные категории участников:
4 — 6 лет (I возрастная группа), день конкура 13.03.20г.;
7 – 8 лет (II возрастная группа) день конкура 13.03.20г;
9 — 11 лет (III возрастная группа) день конкура 13.03.20г;
12 — 14 лет (IV возрастная группа) день конкура 13.03.20г;
15 — 17 лет (V возрастная группа) день конкура 14.03.20г;
18 — 21 лет (VI возрастная группа) день конкура 14.03.20г;
22 — 25 лет (VII возрастная группа) день конкура 14.03.20г;
26 лет и старше (VIII возрастная группа) день конкура 14.03.20г;
10. Финансовые условия
10.1. Для организации и проведения фестиваля-конкурса Организаторы фестиваля формируют фонд на основе добровольных благотворительных взносов организаторов фестиваля, участников конкурсов фестиваля, а также иных заинтересованных в развитии татарской культуры лиц. Для зачисления средств в указанный фонд в НКАТ Чувашской Республики открывается субсчет, с которого осуществляется финансирование фестиваля.
10.3. Благотворительные взносы участников конкурсов и организаторов фестиваля вносятся по реквизитам, указанным в приглашениях на фестиваль, направленных участникам в ответ на их заявку об участии в фестивале со своей программой.
10.4. По решению оргкомитета фестиваля возможно предоставление льгот участникам и коллективам при предоставлении уважительных причин.
10.5. Всем участникам конкурсов фестиваля будет предоставлена возможность скачать видео и фото участников выступлений по ссылкам на безвозмездной основе.
Оргкомитет обладает исключительным правом использования исполнений конкурсантов в любой форме и в полном объеме без ограничения срока и территорий, включая право на отдельное использование звука или изображения, зафиксированных в аудиовизуальной продукции.
11. Критерии оценки
11.1. Жюри Фестиваля оценивает:
–исполнительское мастерство (техническая подготовка исполнителя, артистизм);
–художественная выразительность номера (композиционное, содержательное и
музыкальное единство художественного образа);
–зрелищность (оригинальность постановки, костюм, культура исполнения);
– художественную значимость, эстетическую ценность;
– соответствие репертуара возрасту исполнителей;
– сложность и качество исполнения.
12. Жюри конкурса:
12.1. Состав жюри конкурсов фестиваля будет опубликован: на сайте
http://nkaturmai.ru/ в группах «Шыгырданда «Мирас»» в Одноклассниках, ВКонтакте, Viber и WhatsApp
Члены жюри, ученики которых участвуют в данном конкурсе, в обсуждении и оценке выступлений этих конкурсантов участия не принимают.
13. Подведение итогов конкурсов и награждение
13.1. Участники фестиваля — конкурса награждаются дипломами участника и призом.
13.2. В случае если коллективу необходимы благодарственные письма спонсорам от оргкомитета фестиваля, то коллектив высылает данные спонсоров.
14. Подведение итогов, Гала-концерт, Награждение
14.1. Итоги конкурса по всем номинациям подводятся раздельно с учетом номинаций
и предусматривают присуждения звания обладателя Гран-при,
лауреатов трех призовых мест I, II, III степени, дипломантов I, II, III степени,
диплома участника;
При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и
призовые места, они не присуждаются;
14.2. Правила награждения
Жюри имеет право: присуждать не все места, делить их между исполнителями, награждать специальными дипломами педагогов и концертмейстеров. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
14.3. Награждение участников фестиваля конкурса происходит на конкурсе-концерте, который завершает фестиваль.
Необходимо присутствие участников на награждении в сценических костюмах!!!