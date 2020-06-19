Полпредство РТ в РФ почтило память руководителей Правительства ТАССР

Руководство образованного в 1920 году в Казани Совета Народных Комиссаров ТАССР за 70-летнюю историю сменилось 17 раз. В 1946 году он был переименован в Совет Министров ТАССР.

За эти годы во главе стояли десять председателей Совнаркома и семь Совмина.

Пятеро из них похоронены в Москве. Трое после Татарии продолжили в столице работу по административной и партийной линии, благополучно вышли на пенсию. Двое подверглись репрессиям, были расстреляны и реабилитированы посмертно.

В год 100-летия образования ТАССР, в знак вклада каждого из них в становление и развитие республики, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин возложил цветы к их могилам.

Также по мусульманской традиции в память об усопших была прочитана молитва-дуа.

На Кунцевском кладбище Москвы похоронены Тынчеров Амин Халилович (с 1938 по 1940 — Председатель Совета Народных Комиссаров ТАССР) и Абдразяков Абдулхак Асвянович (во главе правительства с 1959 по 1966 годы).

Амин Тынчеров, родившийся в Тамбовской губернии, на партийной работе в ТАССР был с 1932 года. Прошел Великую Отечественную войну. Избирался делегатом Верховного Совета РСФСР I созыва от Татарской АССР (1938-1947).

Абдулхак Абдразяков родился в Симбирской губернии. Пост председателя Совета министров Татарской АССР занял после 12 лет партийной работы.

После ТАССР уехал в Москву на должность заместителя министра сельского хозяйства РСФСР (1966-1979).

На Донское кладбище Москвы в «Общей могиле N 1» захоронен прах еще двоих руководителей Правительства ТАССР: Габидуллин Хаджи Загидуллович (1924-1927) и Шаймарданов Шайгардан Шаймарданович (1924-1927).

Хаджи Габидуллин родился в Уфимской губернии. Кандидат исторических наук, профессор МГУ.

До того, как возглавить Совет Народных Комиссаров ТАССР, четыре года был начальником Главного управления милиции ТАССР.

С 1930 года работал в Москве. В истории востоковедения приобрел известность как исламовед и тюрколог. Был первым руководителем кафедры истории колониальных и зависимых народов Московского университета (МГУ).

Один из советских «ответработников», руководивших разработкой и внедрением алфавитов для народов РСФСР на основе латинской графики.

Репрессирован и расстрелян в 1937 году. Реабилитирован посмертно в 1957 году.

Шайгардан Шаймарданов родился также в Уфимской губернии.

Участник Первой мировой (1914-1918) и Гражданской войны (1918-1920).

Окончил в Москве Академию внешней торговли.

При его руководстве в ТАССР началась подготовка национальных кадров и перевод делопроизводства на родной язык. Развернулась работа по взращиванию национальных кадров, прежде всего из рабочих и крестьян.

Был образован ряд учебных заведений для ускоренной подготовки кадров: Татарский коммунистический университет, курсы при Центральной комиссии по внедрению татарского языка.

При его непосредственном участии был разработан проект Конституции ТАССР и внесен на утверждение в высшие органы государственной власти.

Композитор С.Садыкова и поэт М.Нугман сложили о нем песню «Шаймарданов комиссар».

С 1928 года трудился в Москве на партийной, хозяйственной работе.

Репрессирован, расстрелян в 1940 году. Реабилитирован в 1958 году.

Исмаев Каримулла Хуснуллович (1928-1930) родился в Казанской губернии. Учился в Тетюшском русско-татарском училище, окончил Казанский политехнический институт.

Был народным судьей, комендантом города Тетюши. После работы в ТАССР трудился на различной административно-хозяйственной работе. Умер в 1978 году.

tatmsk.tatarstan.ru