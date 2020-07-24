Полпредство Татарстана объявляет фотоконкурс «Дивный Татарстан»

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе «Дивный Татарстан» («Искиткеч Татарстан»).

Он проводится рамках празднования 100-летия образования ТАССР и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фотографии принимаются по следующим номинациям:

«Живописная природа» («Татарстанның ямьле табигате»). «Жизнь в деревне» («Авыл тормышы»). «Городские сюжеты» («Шәһәр сюжетлары»). «Национальные праздники и блюда» («Милли бәйрәмнәр һәм ризыклар»). «Радостное событие» («күңелле вакыйга»). «Люди и их судьбы» («Кешеләр һәм аларның язмышлары») — фото трудящихся, пожилых людей, ветеранов.

На конкурс принимаются не более трёх фотографий от одного автора.

Требования: качественная цветная фотография (горизонтальная или вертикальная) от 1 до 5 Мб.

Отправить работы необходимо на электронный адрес: tatarstan.photo@gmail.com до 5 августа 2020 года (включительно).

Просим указать место, которое изображено на фотографии, ФИО, возраст и контактный телефон автора.

Итоги конкурса с вручением призов будут подведены 14 августа в Татарском культурном центре г. Москвы. О победителях мы расскажем на официальном сайте Полпредства и познакомим с их работами.

Лучшие фотографии будут представлены на фотовыставке, которая пройдет в фойе Татарского культурного центра с 12 по 31 августа.

tatmsk.tatarstan.ru