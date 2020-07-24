Полпредство Татарстана объявляет фотоконкурс «Дивный Татарстан»

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе «Дивный Татарстан» («Искиткеч Татарстан»).
Он проводится рамках празднования 100-летия образования ТАССР и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фотографии принимаются по следующим номинациям:
- «Живописная природа» («Татарстанның ямьле табигате»).
- «Жизнь в деревне» («Авыл тормышы»).
- «Городские сюжеты» («Шәһәр сюжетлары»).
- «Национальные праздники и блюда» («Милли бәйрәмнәр һәм ризыклар»).
- «Радостное событие» («күңелле вакыйга»).
- «Люди и их судьбы» («Кешеләр һәм аларның язмышлары») — фото трудящихся, пожилых людей, ветеранов.
На конкурс принимаются не более трёх фотографий от одного автора.
Требования: качественная цветная фотография (горизонтальная или вертикальная) от 1 до 5 Мб.
Отправить работы необходимо на электронный адрес: tatarstan.photo@gmail.com до 5 августа 2020 года (включительно).
Просим указать место, которое изображено на фотографии, ФИО, возраст и контактный телефон автора.
Итоги конкурса с вручением призов будут подведены 14 августа в Татарском культурном центре г. Москвы. О победителях мы расскажем на официальном сайте Полпредства и познакомим с их работами.
Лучшие фотографии будут представлены на фотовыставке, которая пройдет в фойе Татарского культурного центра с 12 по 31 августа.