Полпредство Татарстана почтило память председателя Президиума ЦИК ТАССР

В год 100-летия образования ТАССР Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации продолжает вспоминать людей, внесших вклад в становление и развитие региона. Тех, чья судьба связана с Москвой.

Сегодня заместитель Полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин посетил спецобъект «Коммунарка» — мемориальное кладбище. На этом месте функционировал одноимённый расстрельный полигон, спецобъект НКВД СССР, в котором в ходе репрессий производились расстрелы и захоронения людей, приговорённых к смертной казни.

В период со 2 сентября 1937 года по 24 ноября 1941 года на территории «Коммунарки» были захоронены 6609 человек. Их имена, выявленные по расстрельным актам в Центральном архиве ФСБ, выбиты на «Стене памяти», представляющей собой вереницу стендов вдоль аллеи.

В списке и имя Сабирова Рауфа Ахметовича, возглавлявшего в 1921-1924 годы Президиум ЦИК ТАССР.

Он родился 1 декабря 1894 года в деревне Айдарово Мамадышского уезда Казанской губернии. В 1915 году был призван в Российскую Армию, участвовал в Первой мировой войне. В 1918 году стал делегатом второго съезда Всероссийской мусульманской армии (Казань). Затем — председателем исполкома Мамадышского района. После работы в ЦИК ТАССР его перевели в Москву и назначили заместителем заведующего национальным отделом ВЦИК СССР.

В 1929 году Рауфа Сабирова исключили из партии и арестовали, обвинив в участии «в антипартийской группе Султангалиева». После двух лет в тюремном и лагерном заключении работал фрезеровщиком, ремонтником станков, бригадиром на Московском автомобильном заводе «ЗИС».

В 1937 году его снова арестовали и 30 декабря того же года расстреляли.

Большинство захороненных в «Коммунарке» — советские руководители разных рангов. Это наркомы CCCP и союзных республик, военачальники, командующие флотами, руководители разведки, дипломаты, секретари обкомов и начальники управлений НКВД, директора крупнейших заводов и трестов, главные редакторы газет и руководители научных институтов.

Отметим, что здесь похоронен и Карим Абдрауфович Хакимов – Полномочный представитель Советской России в арабских странах. Он внес значительный вклад в установление добрых отношений между молодым Советским Союзом и арабо-персидским миром.

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