Полпредство Татарстана почтило память советского дипломата Керима Хакимова

Полномочный представитель Советской России в арабских странах Керим Абдрауфович Хакимов внес значительный вклад в установление добрых отношений между молодым Советским Союзом и арабо-персидским миром. В 1938 году он был репрессирован и расстрелян.

Тело выдающегося дипломата покоится на мемориальном кладбище «Коммунарка». На этом месте с 1937 по 1941 годы функционировал одноимённый расстрельный полигон, спецобъект НКВД СССР, в котором в ходе репрессий производились расстрелы и захоронения людей, приговорённых к смертной казни.

Заместитель Полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин возложил цветы к «Стене памяти», на которой выбито имя и Керима Абдрауфовича Хакимова, а также дата его смерти – 10.01.1938. Всего в вереницу стендов вошло 6 609 имен. Они выявлены по расстрельным актам в Центральном архиве ФСБ.

«Красный паша» и «аравийский визирь Кремля» — так называли Керима Абдрауфовича Хакимова современники. Благодаря глубокому знанию истории, традиций, обычаев арабов, необычайному такту, умению расположить к себе людей Хакимов пользовался у йеменцев и саудовцев большим уважением. Они называли его «Керим-бей». Феномен Керима Хакимова заключался ещё и в том, что идеи коммунизма сочетались в нем с мусульманским воспитанием.

Будущий дипломат родился 28 ноября 1892(1890) в семье Абдрауфа и Хамиды Хакимовых в деревне Дюсаново Уфимской губернии. Преобладающая национальность жителей этой деревни – татары. На просторах Интернета можно найти дипломатическую анкету, где Керим Хакимов собственной рукой в графе «национальность» записал себя татарином.

В прошлом он был профессиональным революционером, красным командиром и организатором советской власти.

Работу в дипломатической сфере начал в 1920 году. Именно с этого времени начинается его активная деятельность, направленная на налаживание тесного сотрудничества между советским правительством и арабским миром.

Арабы удивлялись его уровню владения их языком, умению глубоко, витиевато излагать мысли. Он был вхож во дворцы, с радостью его принимали и бедняки в своих лачугах.

Керим Абдрауфович сумел установить дружественные отношения с лидерами ближневосточных стран. Вел переговоры с королями, наследными принцами и премьер-министрами наедине. Его очень уважал и ценил король Саудовской Аравии Абдель Азиз.

В 1924 году умер малолетний сын Хакимова — Шамиль. Согласно преданиям, правитель Хиджаза, будущий король Саудовской Аравии, выделил человека, который ухаживал за его могилой даже после отзыва К.А. Хакимова в СССР.

В ходе установления дипломатических отношений СССР с арабскими странами Керим Хакимов организовал поставки жизненно необходимых товаров и продуктов из СССР, а также оказание медицинской помощи населению.

В 1925 году Хакимов совершает малый хадж – умру. Это повышает его значимость в глазах арабской элиты. С 1926 по 1928 годы Керим Хакимов – полномочный представитель СССР в Королевстве Хиджаз, Неджд и присоединенных областей (с 1932 — Королевство Саудовская Аравия).

Затем три года являлся полномочным представителем СССР в Йеменском королевстве, одновременно занимал должность генерального представителя «Ближневостокторга».

В 1936 году Керим Хакимов становится полномочным представителем СССР в Королевстве Саудовская Аравия. Через год его отозвали в Москву, где он был арестован и в 1938 году расстрелян.

Репрессии в отношении «Красного паши» и последующая казнь произвели глубокое впечатление на представителей правящей и поныне династии Королевства Саудовская Аравия. Дипломатические отношения между этой страной и СССР после отзыва Хакимова были прерваны. И не возобновлялись до падения коммунистического строя в Советском Союзе.

Основные даты жизни

1906 – 1907 — обучался в медресе села Каргалы Оренбургской области.

1907 — работал ремонтником на Ташкентской железной дороге.

В 1908 года вернулся в Оренбург, учился в мусульманской школе.

1910-1911 – учеба в медресе «Галия» города Уфы.

Зимой 1911 года уехал в Среднююю Азию, работал на шахте.

1913-1914 годы служил в армии.

Осенью 1915 года уехал в Томск, поступил в мужскую гимназию и в 1917 экстерном окончил Томскую гимназию.

В ноябре 1917 года перебрался в Оренбург.

1918-1919 — член Оренбургского мусульманского военно-революционного комитета, губернский комиссар народного просвещения. Сначала боец, затем командир роты, затем командир 2-го батальона интернационального полка на Актюбинском участке Оренбургского фронта, начальник политотдела 1-й Приволжской татарской бригады.

В 1920 году по рекомендации В.В. Куйбышева приглашен в Народный комиссариат иностранных дел на дипломатическую работу.

1920-1921 — замначальника политуправления Туркфронта, одновременно секретарь временного ЦК компартии Туркестана, полномочный представитель РСФСР в Бухарской народной республике, секретарь ЦК Бухарской коммунистической партии.

1921-1924 — Генеральный консул РСФСР/СССР в городах Мешхеде, Реште (Персия).

9 августа 1924 — К.Хакимов вручил верительные грамоты королю Хиджаза из династии Хашимитов и стал Генеральным консулом и дипломатическим агентом СССР в королевстве.

1926-1928 — полномочный представитель СССР в Королевстве Хиджаз, Неджд и присоединенных областей.

1929-1932 — полномочный представитель СССР в Йеменском королевстве, одновременно — генеральный представитель «Ближневостокторга».

1932-1935 — обучался в Москве, в Институте красной профессуры.

В мае 1932 — вместе с Назиром Тюрякуловым принимал участие в организации визита принца Фейсала ибн Абдель Азиз ас-Сауда в Москву.

1935-1937 — полномочный представитель СССР в Королевстве Саудовская Аравия.

6 сентября 1937 — отозван в Москву. Его обвинили в шпионаже и в участии в контрреволюционной организации.

10 января 1938 — расстрелян.

28 января 1956 г. — К.А. Хакимов посмертно реабилитирован.

tatmsk.tatarstan.ru