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Полпредство Татарстана почтило память великого военачальника, генерала армии Махмута Гареева

Полпредство Татарстана почтило память великого военачальника, генерала армии Махмута Гареева

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 23.07.2020 0 2

Полпредство Татарстана почтило память великого военачальника, генерала армии Махмута Гареева.

Сегодня, 23 июля, Махмуту Ахметовичу исполнилось бы 97 лет.

На Федеральном военном мемориальном кладбище к могиле легендарного генерала, участника шести войн, возложили цветы заместитель Полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин, директор ТКЦ Москвы Анвер Хусаинов, дочь Махмута Гареева — Галия Махмутовна и внучка Светлана, а также сотрудники Полпредства.

М.А. Гареев ушел из жизни в декабре 2019 года
.
На его глазах и при его непосредственном участии укреплялась мощь сначала советской, а затем российской армии.

«Мы не напрасно жили, не напрасно сражались», — говорил Махмут Ахметович Гареев, участник ВОВ.

Полпредство РТ в РФ

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