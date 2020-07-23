Полпредство Татарстана почтило память великого военачальника, генерала армии Махмута Гареева.

Сегодня, 23 июля, Махмуту Ахметовичу исполнилось бы 97 лет.

На Федеральном военном мемориальном кладбище к могиле легендарного генерала, участника шести войн, возложили цветы заместитель Полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин, директор ТКЦ Москвы Анвер Хусаинов, дочь Махмута Гареева — Галия Махмутовна и внучка Светлана, а также сотрудники Полпредства.

М.А. Гареев ушел из жизни в декабре 2019 года

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На его глазах и при его непосредственном участии укреплялась мощь сначала советской, а затем российской армии.

«Мы не напрасно жили, не напрасно сражались», — говорил Махмут Ахметович Гареев, участник ВОВ.

Полпредство РТ в РФ