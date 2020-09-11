Полпредство Татарстана посетил сын первого руководителя-татарина ТАССР

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с Валерием Зиннятовичем Муратовым – сыном первого секретаря Татарского обкома КПСС.

Зиннят Ибетович Муратов (1905-1988) находился на посту руководителя ТАССР дольше всех предшественников – 13 лет, с декабря 1944 по июнь 1957 года. И был первым этническим татарином, которому доверили за 24 года эту должность.

В регионе при нем развивались нефтяная отрасль и авиапромышленность. Были созданы консерватория и филиал АН СССР с научно-исследовательскими институтами.

Его сын Валерий Зиннятович родился в 1945 году в Казани. Много лет он служил в органах госбезопасности. Валерий Муратов передал в Полпредство Татарстана напольную вазу с росписью гжель, принадлежавшую его отцу. Верхнюю часть вазы украшает надпись «ТАССР» и изображение Казанского Кремля.

Равиль Ахметшин подчеркнул, что в год 100-летия образования ТАССР, реликвия семьи Муратовых будет передана в Республику Татарстан.

На фарфоровой вазе указано и имя художника, расписавшего ее, — «Б.Шубин». Видимо, автором является известный в республике художник-керамист Борис Андреевич Шубин (1937-2005), заслуженный деятель искусств Татарской АССР (1982). Именно он создал в Татарстане массовое производство художественной керамики.

Валерий Зиннятович рассказал, что его отец внес большой вклад в восстановлении доброго имени Мусы Джалиля, которого знал до войны лично. А с семьей поэта-героя, особенно с супругой Аминой, Муратовы в Москве поддерживали добрые отношения много лет.

После войны друг Джалиля Гази Кашшаф собрал целую папку показаний, доказывающих невиновность Мусы, и обратился к первому секретарю Татарского обкома Зинняту Муратову с просьбой лично разобраться с делом Джалиля и его товарищей. Ознакомившись с документами, З.И. Муратов поддержал ходатайство Кашшафа и передал документы в Министерство госбезопасности Татарии, затем постоянно требовал ускорить эту работу.

Назиб Жиганов вспоминал, что при подготовке к изданию в 1948 году книги «Татарская АССР в годы Великой Отечественной войны», некоторые члены политбюро были против включения имени Мусы Джалиля в список лиц, внесших вклад в победу над фашизмом.

Однако Муратов настоял на сохранении его фамилии, отметил, что нет оснований верить различным слухам, поэт погиб как герой.

После Татарии Зиннят Муратов работал в ЦК в Москве, был депутатом Верховного Совета СССР 2-4 созывов.

Ушел из жизни в 1988 году. Похоронен с супругой Гельзифой Абдул-Хакимовной на Троекуровском кладбище. В июне этого года Равиль Ахметшин возложил цветы к их могиле.

Один из сыновей супругов Муратовых стал заслуженным артистом РСФСР, известным киноактером. Особую любовь зрителей и популярность ему принесла роль Василия Алибабаевича в фильме «Джентельмены удачи». Хотя за плечами Раднэра Зиннятовича, по признанию брата, несколько десятков ролей в кино.

Равиль Калимуллович вручил Валерию Муратову памятную медаль к 100-летию образования ТАССР.

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