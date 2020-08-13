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Полпредство Татарстана посетили представители Орловской области

Полпредство Татарстана посетили представители Орловской области

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 13.08.2020 0 2

В Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ состоялась встреча заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина с Исполняющим обязанности заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области — руководителем Представительства Орловской области при Правительстве РФ Максимом Истоминым.

Темой встречи стало изучение опыта организации деятельности Полномочного представительства Татарстана. Равиль Ахметшин рассказал о приоритетных направлениях деятельности Полпредства, составе и структуре ведомства, его задачах и функциях.

Максим Истомин отметил, что опыт Татарстана, в том числе в организации работы Полпредства, очень важен и ценен.

Стороны обсудили торгово-экономические возможности Республики Татарстан и Орловской области, перспективные направления дальнейшей работы. Равиль Калимуллович и Максим Сергеевич подтвердили наличие большого потенциала двух регионов.

tatmsk.tatarstan.ru

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