Полпредство Татарстана поздравило Дину Табееву с Днем пожилого человека

Заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Эмиль Файзуллин поздравил с Днем пожилого человека доктора медицинских наук, ветерана труда Дину Мухамедовну Табееву. На днях она также отметит свой 91-й день рождения.

Эмиль Венерович передал теплые слова поздравлений от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина и памятные подарки.

Напомним, что Дина Мухамедовна – вдова Фикрята Ахмеджановича Табеева, вписавшего свои яркие, неповторимые страницы в историю Республики Татарстан. Став Первым секретарем Татарского обкома КПСС в 32 года, и оставаясь на этом посту почти двадцать лет, он создал всю социально-экономическую мощь региона, превратив его в мощный промышленно-индустриальный край, с интенсивным развитием сельского хозяйства.

В прошлом году Дина Табеева отметила свой юбилей. По случаю знаменательной даты и «за значительный вклад в развитие отрасли здравоохранения и многолетнюю научную деятельность» в Полпредстве Татарстана Равиль Ахметшин вручил ей орден «Дуслык» Указ подписал Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

Талантливая и целеустремленная, Дина Мухамедовна всегда была под стать своему прославленному супругу. С ее именем связано становление и развитие отечественной школы рефлексотерапии. Труды Табеевой в этой области и сегодня очень востребованы.

«Большое спасибо руководству Татарстана за то, что помнят меня, нашу семью. В последние годы жизни Фикрят Ахметжанович говорил: «У меня есть друзья, Татарстан. Это мое богатство», — отметила Дина Мухамедовна.

СПРАВКА:

Дина Му­ха­ме­дов­на Табеева – со­вет­ский, рос­сий­ский нев­ро­лог. Док­тор ме­ди­цин­ских наук (1981), про­фес­сор (1982). За­слу­жен­ный врач Та­тар­ской АССР (1980).

Родилась 2 октября в Казани.

В 1960-82 годах ра­бо­та­ла в Ка­зан­ском ГИ­ДУ­Ве, где с 1977 года за­ве­до­ва­ла ка­фед­рой ре­флек­со­те­ра­пии. Тогда ею были ор­га­ни­зо­ва­на пер­вая в СССР ка­фед­ра и кли­ни­ка ре­флек­со­те­ра­пии.

С 1982 года за­ве­ду­ю­щая от­де­ле­ни­ем ре­флек­со­те­ра­пии Все­рос­сий­ско­го НИИ общей и су­деб­ной пси­хи­ат­рии в Москве (ныне это Фе­де­раль­ный ме­ди­цин­ский ис­сле­до­ва­тель­ский центр пси­хи­ат­рии и нар­ко­ло­гии имени В. П. Серб­ско­го).

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