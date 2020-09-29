Полпредство Татарстана поздравило Дину Табееву с Днем пожилого человека

Заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Эмиль Файзуллин поздравил с Днем пожилого человека доктора медицинских наук, ветерана труда Дину Мухамедовну Табееву. На днях она также отметит свой 91-й день рождения.
Эмиль Венерович передал теплые слова поздравлений от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина и памятные подарки.
Напомним, что Дина Мухамедовна – вдова Фикрята Ахмеджановича Табеева, вписавшего свои яркие, неповторимые страницы в историю Республики Татарстан. Став Первым секретарем Татарского обкома КПСС в 32 года, и оставаясь на этом посту почти двадцать лет, он создал всю социально-экономическую мощь региона, превратив его в мощный промышленно-индустриальный край, с интенсивным развитием сельского хозяйства.
В прошлом году Дина Табеева отметила свой юбилей. По случаю знаменательной даты и «за значительный вклад в развитие отрасли здравоохранения и многолетнюю научную деятельность» в Полпредстве Татарстана Равиль Ахметшин вручил ей орден «Дуслык» Указ подписал Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.
Талантливая и целеустремленная, Дина Мухамедовна всегда была под стать своему прославленному супругу. С ее именем связано становление и развитие отечественной школы рефлексотерапии. Труды Табеевой в этой области и сегодня очень востребованы.
«Большое спасибо руководству Татарстана за то, что помнят меня, нашу семью. В последние годы жизни Фикрят Ахметжанович говорил: «У меня есть друзья, Татарстан. Это мое богатство», — отметила Дина Мухамедовна.
СПРАВКА:
Дина Мухамедовна Табеева – советский, российский невролог. Доктор медицинских наук (1981), профессор (1982). Заслуженный врач Татарской АССР (1980).
Родилась 2 октября в Казани.
В 1960-82 годах работала в Казанском ГИДУВе, где с 1977 года заведовала кафедрой рефлексотерапии. Тогда ею были организована первая в СССР кафедра и клиника рефлексотерапии.
С 1982 года заведующая отделением рефлексотерапии Всероссийского НИИ общей и судебной психиатрии в Москве (ныне это Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского).