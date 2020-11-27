Полпредство Татарстана поздравило со 100-летием жительницу Балашихи

София ханум Фехретдинова 10 ноября отметила свой вековой юбилей. Она проживает с семьей дочери в подмосковном городе Балашиха.

С большим юбилеем от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина ее поздравили заместитель Полпреда Эмиль Файзуллин и сотрудники представительства, навестившие ее дома.

София ханум родом из села Старый Мочалей Нижегородской области. В три года осталась без матери. В Москву приехала в 1939 году с мужем Фатыхом Ахмедовичем.

Много лет работала в сукновальном цеху. Во время Великой Отечественной войны шила бойцам Красной Армии рукавицы и другие теплые вещи. За свой труд женщина удостоена звания «Труженик тыла».

Эмиль Венерович рассказал долгожительнице, что в этом году и Татарстан отмечает 100-летие образования республики. Он ей вручил памятную медаль к юбилею ТАССР и другие подарки.

София ханум с мужем, ушедшим из жизни 34 года назад, воспитали двух дочерей, четверо детей умерли в младенчестве. Внуки и правнуки с большой теплотой относятся к бабушке и прабабушке. Все они приехали поздравить ее с юбилеем.

Правнук Глеб рассказал гостям из Полпредства, что читает прабабушке книги. «Я не умею читать, неграмотная», — с сожалением сказала София апа. Она очень скучает по родным местам, где после смерти мужа уже бывала редко.

София ханум поблагодарила за внимание, пожелала гостям дожить в добром здравии до ее лет. А также спела песни на татарском языке.

Напомним, что в 2020 году, в год 75-летия Великой Победы и 100-летия образования ТАССР Полпредство Татарстана провело благотворительную акцию — поздравило 100 ветеранов-москвичей, перешагнувших вековой юбилей.

tatmsk.tatarstan.ru