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Полпредство Татарстана поздравило ветерана ВОВ Касыма Лукманова со 100-летием

Полпредство Татарстана поздравило ветерана ВОВ Касыма Лукманова со 100-летием

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 30.12.2019 0 9

С Днем рождения и с наступающим Новым годом Касыма Халимовича поздравил заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Эмиль Файзуллин.

Он зачитал поздравительный адрес с добрыми пожеланиями и передал памятные подарки от имени заместителя Премьерминистра Республики Татарстан – Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина.

Встреча прошла дома у Касыма Халимовича. С самого утра юбиляр принимает поздравления, находясь в окружении родных и близких.

Лукманов Касым Халимович родился 30 декабря 1919 года в Горьковской области, деревня Ново-Мочалей. В 1939 году был направлен на службу в 63-ий пограничный отряд на Дальний Восток. После окончания срока службы в декабре 1942 года был отправлен на фронт. Воевал в Орловско-Курской дуге, служил в разведке. После войны уехал в Москву, где живет по сей день вместе со своей супругой вот уже 75 лет. Имеет двоих детей.

tatmsk.tatarstan.ru

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