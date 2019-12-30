Полпредство Татарстана поздравило ветерана ВОВ Касыма Лукманова со 100-летием

С Днем рождения и с наступающим Новым годом Касыма Халимовича поздравил заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Эмиль Файзуллин.

Он зачитал поздравительный адрес с добрыми пожеланиями и передал памятные подарки от имени заместителя Премьер—министра Республики Татарстан – Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина.

Встреча прошла дома у Касыма Халимовича. С самого утра юбиляр принимает поздравления, находясь в окружении родных и близких.

Лукманов Касым Халимович родился 30 декабря 1919 года в Горьковской области, деревня Ново-Мочалей. В 1939 году был направлен на службу в 63-ий пограничный отряд на Дальний Восток. После окончания срока службы в декабре 1942 года был отправлен на фронт. Воевал в Орловско-Курской дуге, служил в разведке. После войны уехал в Москву, где живет по сей день вместе со своей супругой вот уже 75 лет. Имеет двоих детей.

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