Полпредству Татарстана дочь разведчика-нелегала Ахмерова передала личные вещи отца

Заместителю Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочному представителю РТ в РФ Равилю Ахметшину дочь разведчика-нелегала Исхака Ахмерова (1901-1976) передала личные вещи своего отца.

Екатерина Исхаковна рассказала, что одежда, которую она передала Полпредству, Исхак Ахмеров приобрел в США.

Равиль Калимуллович поблагодарил за доверие и бесценные вещи легендарного разведчика. «Они войдут в коллекцию фонда Музея национальной культуры, где есть постоянная экспозиция, посвященная Исхаку Абдулловичу», — сказал он.

Напомним, что полковник Исхак Ахмеров работал в США с 1935 года, руководил советской резидентурой с 1942 по 1945 год. Трудясь на самых сложных участках по линии нелегальной разведки, он лично завербовал ряд агентов в американском госдепартаменте, в министерстве финансов, спецслужбах, от которых поступала ценнейшая информация.

Для надежного прикрытия Исхак Ахмеров в США создал фирму по пошиву и торговле меховыми изделиями. В этом деле ему пригодились навыки скорняка, полученные от деда. Вскоре он стал довольно преуспевающим бизнесменом, что позволило ему свободно путешествовать по стране, встречаться с нужными людьми.

Конечно же, Исхак Абдулович носил дорогую и качественную одежду, соответствующую его статусу. Несмотря на то, что ей уже 70-80 лет, она в отличном состоянии.

Екатерина Ахмерова передала два костюма (синий и серый в тонкую полоску), голубую рубашку, черное пальто, шляпу, туфли, а также офицерскую папаху отца. На шляпе даже сохранилась цена – 20$, для тех времен это была дорогая вещь.

На ярлыках шляпы и пальто написано «Нью-Йорк». Рубашка приобретена в американском магазине элитной одежды «Saks Fifth Avenue», а пальто в магазине компании «Abercrombie & Fitch Co», основанной в 1892 году и успешно работающей и в наши дни.

Один из костюмов был сшит в Париже. На ярлыке пиджака указана марка одежды «John Baillie» (компания основана в 1883 году) и адрес: 1 rue Auber.

Туфли изготовлены в Англии и вошли в лимитированную коллекцию, созданную для компании «B.Altman & Co». Примечательно, что в них сохранилась газета «Правда» 1975 года, которую бережно, своими руками Исхак Ахмеров, примерно за год до своей смерти, вложил внутрь для сохранения формы. Из жизни он ушел в 1976 году.

В августе текущего года Равиль Ахметшин передал в фонд Музея национальной культуры два портрета разведчика-нелегала Исхака Ахмерова. Они написаны художником Александром Осиповым в рамках авторского проекта «Золотые страницы истории разведки».

Ранее Полпредство Татарстана уже направляло в музей уникальные фотографии и документы Исхака Абдуловича, полученные от пресс-бюро СВР России. Среди них: выдержка из справки «О работе полковника Ахмерова И.А. на нелегальном положении» (1947 г.); лицевая сторона и разворот турецкого паспорта с фотографией И.А. Ахмерова (1930 г.); лицевая сторона американского паспорта (1935 г.) и другие материалы.

Становление личности будущего разведчика тесно связано с Казанью. Там он получил среднее образование, вступил в партию, был избран депутатом Казанского Совета народных депутатов (1920−1921 гг.). В память о нем в Казани названа одна из улиц.

После возвращения на Родину Исхака Ахмерова назначили заместителем начальника отдела нелегальной разведки. На этом посту он принимал активное участие в создании нелегального разведывательного аппарата за рубежом. Его имя рассекретили через 25 лет после смерти.

При содействии СВР России, поддержке Президента РТ и Полномочного представительства РТ в РФ кинокомпания «Вианж Продакшн» сняла документальный фильм «Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент».

18 августа 2020 года Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель директора Службы внешней разведки России Сергей Герасимов открыли надгробный памятник Исхаку Ахмерову и его жене и соратнице Елене Ахмеровой (Хелен Лаури) на Химкинском кладбище. Монумент был установлен Республикой Татарстан, автор памятника – скульптор Рим Акчурин.

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