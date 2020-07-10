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Помощнику Ильгама Шакирова Ильхаму Хазееву вручат медаль от ДУМ РФ

Помощнику Ильгама Шакирова Ильхаму Хазееву вручат медаль от ДУМ РФ

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 10.07.2020 0 4

Помощник легендарного певца Ильгама Шакирова (1935−2019) Ильхам Хазеев, который на протяжении более четверти века ухаживал за «татарским соловьем», награжден медалью «За заслуги».

Это награда духовного управления мусульман России, которой, как сказано на сайте федерального муфтията, удостаиваются «мусульманские духовные лица и священнослужители, проявившие выдающиеся заслуги в деле укрепления ислама и духовности российских мусульман; <…> общественные деятели и представители науки за выдающиеся заслуги в деле восстановления и строительства мечетей и медресе, в области меценатства, нацеленного на укрепление мусульманской науки и просвещения».

Как указано в подписанном председателем ДУМ РФ Равилем Гайнутдином указе, Хазеев награжден «За большой личный вклад в сохранение и развитие традиций татарской национальной культуры и духовного наследия, а также популяризацию творчества легенды татарской песни Ильгама Гильмутдиновича Шакирова».

Как сказал «БИЗНЕС Online» сам Ильхам Муллыевич, указ о награждении подписан в конце июня, но из-за мер по изоляции лично приехать не получилось, поэтому медаль и удостоверение должны доставить в Казань в ближайшие дни.

business-gazeta.ru

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