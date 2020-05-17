Порталу «Уральские татары» исполнилось 10 лет: миссия и планы развития

17 мая 2010 года года был зарегистрирован первый домен портала «Татары Урала» – tatary-urala.ru, а позже запущена работа самого сайта. Сначала проект действовал как площадка общественной организации, потом расширился до информационного проекта о татарах Свердловской области, затем и Урала.

В 2019 году у портала сменились владельцы и редакторский состав. Новая команда поставила для себя амбициозные цели. У проекта появился более удобный адрес в национальной зоне ural.tatar и созвучное название «Уральские татары». Разработан новый логотип и более эргономичный внешний вид сайта. Появляются новые рубрики и спецпроекты, выпускается все больше авторских статей и интервью с интересными людьми. Сегодня на портале выходят значимые общероссийские и мировые новости татарского мира, аналитическая информация.

В 2020 году весь мир погрузился в карантин из-за пандемии коронавируса, роль журналистов многократно повысилась, особенно на время самоизоляции. 12 апреля, с подборкой о «Космической татарской слободе», запущены страницы Ural.tatar во всех социальных сетях. 26 апреля, в День рождения Габдуллы Тукая, наш главный редактор Ильдар Хабибуллин принял участие во всемирной акции «Мин татарча сөйләшәм» в онлайн-формате. В этот день мы запустили свой канал на YouTube.

Несколько недель перед 10-летием мы плотно работали над Юбилеем Победы: открыли новую рубрику, писали о событиях, ветеранах-татарах страны и Урала. Материал о ветеранах Урала стал рекордсменом по просмотрам в текущем году. Мы рады, что в нашем регионе еще есть кому посвятить дань памяти.

Сейчас редакция состоит из 3 человек и нескольких внештатных сотрудников. В ближайшем будущем мы планируем раширять команду, наращивать авторские публикации и развивать соцсети. Отдельной задачей стоит освещение событий и раскрытие татарской истории Урала в наших регионах охвата: Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области и Пермский край.

Мы уже работаем с общественниками этих регионов, но информация не всегда является полной и своевременной, поэтому мы приглашаем к сотрудничеству ньюсмейкеров и всех желающих. В начале планируем отыскать ответственных представителей портала на местах, а позже – открыть уральские региональные корпункты.

А сегодня мы подготовили для вас викторину в социальных сетях на знание портала-именинника и Урала в целом, которая появится в течение этого дня в сторис нашего Instagram-аккаунта и группы ВКонтакте.

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