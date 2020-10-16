Постоянное представительство приняло участие в торжественном открытии выставки, посвященной памяти героев подводников АПЛ «К-8»

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого Санкт-Петербурга прошла памятна церемония открытия выставки «50 лет подвигу экипажа атомной подводной лодки «К-8».

В стенах музея, у стендов с личными вещами, документами и фотографиями членов экипажа АПЛ «К-8», родственники, друзья и сослуживцы почтили память моряков, погибших 50 лет назад в Северной Атлантике.

В церемонии также приняли участие заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан Дамир Сабиров, автор книги о подводнике Измаиле Зайдулине Шамиль Насеров, председатель ТО «Нур плюс» Ринат Магдиев.

«К-8» — советская атомная подводная лодка проекта 627А «Кит». Вступила в состав Северного флота 31 августа 1960 года. Погибла в Бискайском заливе 12 апреля 1970 года. До последнего советские подводники вели борьбу за живучесть, пытаясь спасти корабль. Ценой своих жизней они предотвратили атомную катастрофу. Гибель АПЛ «К-8» и 52 членов экипажа стали первой потерей советского атомного флота. Закрытым Указом Президиума СССР от 26 июня 1970 года за № 5310 за героизм и мужество, проявленные при выполнении задания командования, капитану 2 ранга Бессонову Всеволоду Борисовичу присвоено Звание Героя Советского Союза посмертно, а Указом № 5311 от 26.06.1970 года за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, погибшие члены экипажа были награждены орденом Красной Звезды. Оставшиеся в живых матросы были награждены медалью Ушакова. В 1974 году в Гремихе, на высокой сопке был открыт памятник «Погибшим в океане». Обозначения «К-8» на нем долго не было, поэтому он вошел в историю Гремихи как «Секретный монумент».

Спустя сорок лет началась поисковая работа в Государственном университете морского и речного флота имени С.О. Макарова в Петербурге, благодаря личной инициативе и энтузиазму доцента факультета Навигации и связи Марины Русиной. Долгие годы, родственники подводников просто не знали, где и как искать информацию о погибших. В семьях хранились только извещения: «Погиб и захоронен в море…».

В 2010 году, к 40-й годовщине гибели подлодки, по просьбе ветеранов СФ, моряки, окончившие Макаровку, сделали забор воды с места гибели, где покоится АПЛ «К-8». Подготовлены 52 именные капсулы, по числу погибших. Капсулы по мере проведения поисковой работы доставляются на малую родину погибших членов экипажа и передаются родственникам для дальнейшего захоронения. В период торжественной церемонии, одна из капсул была передана Лилии Сибагатовой, внучке члена экипажа АПЛ «К-8» старшины 2 статьи Рудольфа Гатауллина, которая обратилась присутствующим со словами благодарности за сохранение памяти о героях-подводниках к организаторам выставки.

Рудольф Гатауллин родился в г. Казани, где в свое время закончил мореходное училище и был призван на военную службу. В настоящее время в Татарстане, проживает его дочь и ближайшие родственники.

В завершении мероприятия, о своей работе над созданием представленных на выставке живописных образов моряков рассказал член Союза художников СССР и России, член-корреспондент Санкт-Петербургского Союза художников Вячеслав Васильев.

Только та держава достойна великого будущего, которая помнит о своем славном прошлом. Спасибо всем, кто принимал участие в поисковой работе. Благодаря неравнодушным людям стало возможным спустя полвека подробно рассказать о подвиге экипажа АПЛ «К-8», о моряках военного и торгового флота.

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