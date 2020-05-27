27 мая 2020 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2018 года № 177 отмечается 100-летие со дня образования Республики Татарстан.

В связи с этой знаменательной датой, Постоянное представительство Республики Татарстан посетил вице-губернатор Свердловской области С.Ю. Бидонько. От имени Губернатора Свердловской области он поздравил Республику Татарстан с вековым юбилеем, а так же лично от своего имени поздравил Постпреда РТ Хайдара Гильфанова и сотрудников представительства.

Как отметил Сергей Юрьевич, в настоящее время Свердловская область является одной из самых богатых в национальном отношении. Здесь в мире и согласии проживают представители 160 национальностей. «Мы чтим традиции и культуру наших народов, сохраняя единство и гордость за общую историю нашей Родины – России», — отметил он.

В Свердловской области утвержден План мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня образования Республики Татарстан, в соответствии с которым в течении года реализуются тематические информационные, культурно-просветительские, образовательные, выставочные и спортивные мероприятия. В регионе действуют более 15 татарских национально-культурных организаций. На протяжении многих лет деятельность татарских национально-культурных организаций позволяет сохранять лучшие образцы татарской культуры и искусства, язык и традиции.

Между Свердловской областью и Республикой Татарстан давно сложились надёжные партнёрские и дружеские отношения. Успешно развивается взаимное сотрудничество в области экономики, науки и техники, и в области гуманитарной и культурно-просветительской деятельности.

На встрече стороны отметили успешно реализуемые совместные проекты, так же обратили внимание на предстоящие мероприятия.