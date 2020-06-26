Постоянное представительство Республики Татарстан вручило памятные подарки ветеранам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области поздравило ветеранов-татар Великой Отечественной войны, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 75-летием Победы.

В подарок к этой великой дате ветераны получили продуктовые наборы от Республики Татарстан. Всего, силами Постоянного представительства РТ, было роздано более 20 подарков ветеранам, вдовам фронтовиков и узникам концлагерей.

Подарки были вручены с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Важно помнить какой ценой досталась нам победа 75 лет назад, но еще важнее — заботиться о тех, кто нам подарил эту победу и свободу — наших дорогих ветеранах.

Для большинства ветеранов День Победы является главным праздником в году, поэтому подобный знак внимания ими ценится особо дорого. Все ветераны удивительные люди, которые много сделали для страны и продолжают занимать активную жизненную позицию. В свои 90 лет они по-прежнему заражают оптимизмом, очень интересные собеседники, с удовольствием рассказывают о жизни и, без преувеличения, служат образцом для подражания.

Подарки были предоставлены Постоянным представительством РТ, экомаркетом «Татарский дворик», Балтийским филиалом ООО «Татнефть-АЗС-Запад» и МКПОО «Татарская община Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

В этом году, петербургский художник Роман Абдуллин специально для ветеранов изготовил серию поздравительных открыток со своими работами, посвященные Великой Победе.

Роман Абдуллин — талантливый художник, известен серией монументальных работ «Блокада Ленинграда», «Победа.1945г.», «Сталинград, 2 февраля 1943г.». В начале года, в Постпредстве Республики Татарстан состоялась его персональная выставка «По дорогам Победы», приуроченная 100 — летию образования ТАССР и 75-летию Великой Победы.

tatspb.tatarstan.ru