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Постоянное представительство РТ поздравляет с праздником Курбан-байрам!

Постоянное представительство РТ поздравляет с праздником Курбан-байрам!

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Соотечественники, 31.07.2020 0

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области поздравляет всех со светлым праздником Курбан-байрам.

«Это торжество несёт в себе радость от укрепления веры и прибавляет сил, наполняет сердца радостью и умиротворением.

Пусть ваши молитвы будут услышаны и принесут успех и удачу во всех добрых начинаниях, душевное спокойствие, благоденствие и счастье, а духовные радости священного праздника наполнят ваш дом согласием и процветанием! Пусть мысли в голове, надежды в сердце и дни в жизни станут ясными, светлыми, добрыми, и ваш путь озаряет яркое солнце надежды, а искренние молитвы непременно будут услышаны.

От имени Постоянного представительства в этот славный праздник Курбан-байрам желаем крепкой веры, чистых помыслов, щедрости души, уважения окружающих, любви и благополучия. Пусть этот праздник прольёт свет на жизненный путь и поможет выбрать правильную дорогу», — говорится в поздравлении.

tatspb.tatarstan.ru

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