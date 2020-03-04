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Постоянное представительство РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области посетил Председатель ТНКА г. Москвы Фарит Фарисов

Постоянное представительство РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области посетил Председатель ТНКА г. Москвы Фарит Фарисов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 04.03.2020 0 4

Председатель региональной общественной организации Татарской национально-культурной автономии г.Москвы Фарит Фарисов посетил Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области и встретился с заместителем Постоянного представителя Республики Татарстан Дамиром Сабировым и Председателем Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раисом Яркаевым.

В рамках визита Фарит Фарисов ознакомился с работой Постоянного представительства Республики Татарстан, заместитель Постоянного представителя Дамир Сабиров рассказал о проводимых национально-культурных мероприятиях, выставках татарских художников и скульпторов.

Стороны обменялись опытом в вопросах организации  мероприятий, направленных  на возрождение и сохранение национальной культуры, истории, родного языка и народных традиций. Фарит Фарисов рассказал о новом проекте – информационном ресурсе АТОМ – Автономные Татарские Объединения Мира, который связывает более 30 объединений татар.

По итогам встречи были достигнуты договоренности о взаимодействии в области проведения национально-культурных мероприятий, о сотрудничестве информационного ресурса АТОМ и портала татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

tatspb.tatarstan.ru

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