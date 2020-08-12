Постоянное представительство РТ ведёт работу по проведению Дней татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамир Сабиров провёл встречу с руководителем студии вебинаров и онлайн-трансляций «Business Stream» Александром Ивановым.

Business Stream – первая профессиональная видеостудия графического дизайна по записи вебинаров и онлайн-трансляций. Студия организует профессиональные видеосъёмки любой сложности, проводит онлайн-трансляции выездных конференций, ведёт трансляции в социальные сети, настраивает обучающие площадки, интегрирует видео на сайты.

На встрече стороны обсудили вопросы организации и подготовки онлайн-фестиваля в рамках Дней татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, приуроченного к празднованию 100-летнего юбилея со дня образования Татарской АССР.

Творческий марафон, который будет длиться более двух недель, должен завершиться 12 сентября онлайн-концертом. Участие в фестивале примут известные артисты и творческие коллективы Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Татарстан и др. регионов России.

На сегодняшний день уже начались съёмки исторических и памятных мест в Санкт-Петербурге, связанных с историей татар.

tatspb.tatarstan.ru