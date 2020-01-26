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Постоянный представитель Республики Татарстан по Уральскому региону встретился с исполнительным директором Конгресса татар Челябинской области

Постоянный представитель Республики Татарстан по Уральскому региону встретился с исполнительным директором Конгресса татар Челябинской области

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 26.01.2020 0 12

Постоянный представитель Республики Татарстан по Уральскому региону Хайдар Гильфанов встретился с исполнительным директором Конгресса татар Челябинской области Маратом Галлямовым. Разговор шел о жизни татар Челябинской области, о национально-культурных мероприятиях, проводимых в области, о состоянии преподавания родного татарского языка, о праздновании 100-летия образования ТАССР в Челябинской области.

Марат Галлямов недавно назначен председателем  Конгресса татар Челябинской области Л.Р.Колесниковой на данную должность. Как исполнительный директор, он относится с большой ответственностью к выполнению своих обязанностей. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии в претворении в жизнь намеченных планов.

Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области

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