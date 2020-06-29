Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин встретился с муфтием Татарстана

Сегодня, в г. Казань состоялась встреча Постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Рената Валиуллина с председателем Духовного управления мусульман Республики Татарстан — муфтием РТ Камилем хазратом Самигуллиным.

Обсудили возможности изучения и оцифровки старинных татароязычных изданий и монографий, хранящихся в библиотечных фондах, фондохранилищах петербургских музеев и в Институте восточных рукописей РАН.

Камиль хазрат Самигуллин подарил перевод смыслов Корана на татарском языке «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», подготовленного ДУМ РТ.

На встрече поднимались вопросы организации работы в области укрепление традиционных религиозных ценностей, проекты по возрождению традиционных ценностей и своего богатого богословского наследия, направленных на достижение гармонии в обществе.

Стороны также обсудили возможность проведения презентации перевод смыслов Корана на татарском языке «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» в Санкт-Петербурге и планы реализации совместных проектов.

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