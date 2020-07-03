Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге обсудил вопросы развития халяльного бизнеса в регионе

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин встретился с президентом Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации, членом Президиума Айдаром Шагимардановым.

Ассоциация предпринимателей-мусульман Российской Федерации – платформа, объединяющая мусульманских бизнесменов России. В настоящее время в Ассоциации состоят 3012 членов и партнеров, из 46 субъектов России. Членами АПМ РФ являются представители среднего и малого бизнеса России, осуществляющие свою деятельность в основных отраслях российских экономики: туризм, строительство, нефтегазодобыча и переработка, деревообработка, IT-сфера, ритейл, производство, сельское хозяйство и т.д. Ассоциации, предназначенная для собственников предприятий и топ-менеджеров ведущих российских компаний, подробнее с ней можно ознакомиться на их сайте.

На встрече обсудили широкий круг вопросов поддержки и развития предпринимательства в регионе, взаимодействия в области привлечения инвестиций, продвижение бизнес-проектов на внутреннем рынке и перспективы совместной деятельности и возможность проведения совместных мероприятий для поддержки малого и среднего бизнеса.

Кроме того, на встрече речь шла о развитие халяльного бизнеса в регионе и возможностях и аспектах сотрудничества в этом направлении. Развитие халяльного бизнеса предполагает соблюдение правил Ислама. Предприниматели, которые соблюдают эти требования, могут вступить в ряды Ассоциации. Партнером может стать каждый грамотный предприниматель, любой национальности и вероисповедания.

По итогам встречи договорились о налаживании бизнес контактов между членами Ассоциации и предпринимателями-мусульманами Северо-Западного региона России. Это позволит найти новых деловых партнеров и наладить прямой диалог с крупными татарскими бизнесменами региона.

tatspb.tatarstan.ru