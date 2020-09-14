enrutat
Главная / Постпред РТ в Свердловской области встретился с активистами татарской общественности
Постпред РТ в Свердловской области встретился с активистами татарской общественности

Постпред РТ в Свердловской области встретился с активистами татарской общественности

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 14.09.2020 0 4

11 сентября после пятничного намаза в мечети п. Октябрьский Постпред РТ в Свердловской области Х.М.Гильфанов встретился с активистами татарской общественности. Стороны переговорили об открытии курсов по изучению татарского языка на базе школы посёлка.

Постпред РТ Х.М.Гильфанов передал  учебники по татарскому языку для учащихся, а также книги для библиотеки мечети. Стороны договорились рассмотреть возможность участия детей изучающих татарский язык в различных мероприятиях Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области и Республики Татарстан, в том числе на всероссийских конкурсах, олимпиадах и оздоровительных лагерях с татарской речевой практикой РТ.

На встрече принимали участие Постпред РТ Гильфанов Хайдар, консультант Юсупов Рифат, со стороны общественности Шарипов Хакимян, Карамов Наркис, Хусаинов Фидарис.

tatur.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.