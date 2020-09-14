Постпред РТ в Свердловской области встретился с активистами татарской общественности

11 сентября после пятничного намаза в мечети п. Октябрьский Постпред РТ в Свердловской области Х.М.Гильфанов встретился с активистами татарской общественности. Стороны переговорили об открытии курсов по изучению татарского языка на базе школы посёлка.

Постпред РТ Х.М.Гильфанов передал учебники по татарскому языку для учащихся, а также книги для библиотеки мечети. Стороны договорились рассмотреть возможность участия детей изучающих татарский язык в различных мероприятиях Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области и Республики Татарстан, в том числе на всероссийских конкурсах, олимпиадах и оздоровительных лагерях с татарской речевой практикой РТ.

На встрече принимали участие Постпред РТ Гильфанов Хайдар, консультант Юсупов Рифат, со стороны общественности Шарипов Хакимян, Карамов Наркис, Хусаинов Фидарис.

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