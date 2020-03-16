Постпредство РТ оказало содействие в проведении Слёта выпускников КНИТУ-КАИ на Урале

14 марта в Постоянном представительстве РТ состоялся Слёт КНИТУ-КАИ на Урале. В Слёте приняли участие проректор по административной работе и филиалам КНИТУ-КАИ Зиннуров Булат Ханафиевич, выпускники КАИ из Казани, Набережных Челнов, Ульяновска и Чебоксар. Среди почетных гостей — известный бард, автор-исполнитель Боков Валерий Дмитриевич, чемпион Универсиады по лыжным гонкам 1987 г.Герасимов Николай Петрович, а также Герой России Шарпатов Владимир Ильич.

Постпред РТ Гильфанов Хайдар Маслахетдинович ознакомил гостей с историческим зданием дома купцов Агафуровых, архитектурой здания, историей татар на Урале. А так же гостям встречи был представлен фильм о многолетнем взаимовыгодном сотрудничестве Республики Татарстан и Урала.

Постоянный представитель Республики Татарстан Хайдар Гильфанов вручил Благодарственные письма выпускнику КНИТУ-КАИ: Герою России Шарпатову Владимиру Ильичу, а также Уральской ассоциации выпускников КНИТУ-КАИ им.А.Н.Туполева.

В завершении встречи гостей угостили татарским чаем.

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