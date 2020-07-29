Потомок Яушевых посетил Южный Урал

Особый гость посетил Южный Урал. Потомок купеческой династии Яушевых, создателей разных культурных объектов на территории области. Зачем правнук троицких купцов первой гильдии приехал в Челябинскую область и какой громкий анонс сделал.

Впервые за полвека стены одного из самых старинных зданий Троицка вновь наполняют голоса. Женщины одеты в вечерние платья, мужчины — во фраках. На стенах картины с видами города. По залу снуёт мальчишка-торгаш и продает аксессуары: шляпки и веера. На один вечер пассаж Яушевых погрузился в атмосферу времён своего расцвета.

Необычный концерт в пассаже братьев Яушевых проводят в поддержку объекта культурного наследия. Идею вынашивали долго. И окончательно решились после письма из Москвы. Потомок купцов Яушевых — Александр Чайчиц решил приехать на Южный Урал, чтобы поближе познакомится с историей своих предков. Он стал почетным гостем вечера.

Александр на Южный Урал приехал впервые. И перед концертом подробно изучил здание. Его состояние и историю. Исторический памятник находится на грани разрушения. Представители администрации обещают потомку Яушевых — памятнику не дадут разрушиться и кануть в лету. Историческая память знаменитой семьи останется в целости.

Посещает Александр и второе детище своего прадеда. Пассаж Яушевых в Челябинске. Сейчас в нем располагается картинная галерея и музей. Здесь потомок купцов делится ранее неизвестными фактами об их жизни.

Делает потомок купцов и громкий анонс. На Южном Урале он собирается издать книгу об истории своей семьи. Она уже написана. Но после поездки может дополнится новыми фактами и получить второе издание.

Александр так же пообещал в ближайшем будущем подарить местным музеям несколько важных экспонатов, которые помогут южноуральцам узнать больше об истории купцов.

1obl.ru