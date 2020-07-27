Безусловно, это историческое событие для Южного Урала. Впервые после 1918 года потомок знаменитой купеческой семьи Яушевых приехал на родину своих предков. Александр Чайчиц, праправнук легендарного Муллагали Яушева, родился и живет в Москве. И Челябинск, и Троицк этой семье обязан многим: открытием первого женского медресе, созданием школ, мечетей, библиотек, строительством красивейших зданий – купеческих торговых домов.

Мы встретились в картинной галерее, бывшем пассаже братьев Яушевых. Сейчас здесь проходят масштабные реставрационные работы. Директор музея, Станислав Олегович Ткаченко, рассказал о том, что многое здесь осталось неизменным с начала 20 века – двери, лепнина, лестничные пролеты, фасадная плитка. Ремонт еще более приблизит одно из самых красивых зданий нашего города к своему первоначальному облику.

Уверена, что это знакомство станет началом большой дружбы. Есть планы по проведению презентации книги, которую написал Александр о своей семье, будем организовывать «Яушевские чтения» в память о выдающихся благотворителях и меценатах.

Эта история – пример того, как человек возвращается к своим истокам. Это возможность выразить благодарность своим предкам, за то, что они сделали для своих современников и для нас с вами.

Конгресс татар Челябинской области