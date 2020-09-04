Коллектив Центра татаро-башкирской национальной культуры «Дуслык» (г. Шадринск, Курганская область) принял участие в праздничном концерте, посвящённом Дню Нового посёлка города Шадринска. Свою программу под названием «Пой, моя душа» коллектив Центра посвятил 100-летию образования ТАССР.

От ЦТБНК «Дуслык» в праздничной программе приняли участие детский творческий коллектив «Азалия», фольклорная группа «Дуслык сулышы», а также Вахитова Альбина, Суханова Юлия, Тамаева Ольга, Березина Альфира, Фаткуллин Адель, Степных Дамира.

На сцене один номер сменялся другим: звучали песни и на родном татарском, и на русском языках, но и так можно было понять без слов: это были песни о любви к малой родине, о родителях, о чувствах между мужчиной и женщиной. Зрители тепло встречали как артистов в возрасте, так и совсем юных, которые от души и пели, и танцевали.

В выставке декоративно-прикладного творчества «Рукоделий мастера» и фотовыставке «Шадринск, я люблю тебя», которые стали традиционными, принимали участие участники ЦТБНК «Дуслык» — Байдашева Гульфира Фасуковна, Фаткуллина Наталья Александровна, Абсатарова Ирина Владимировна, Вахитов Алмаз и Степных Евгений. Всем участникам были вручены Благодарственные письма.

В самом Центре «Дуслык» была организована выставка творческих работ Барнашевой Бану Хайдаровны и детского творческого коллектива «Азалия», посвящённая 100-летию образования ТАССР.

Директор ДК «Созвездие» Сазонова Татьяна Ивановна поздравила семейные пары, которые в браке уже по 25 лет, и вручила им памятные подарки. Это Тамаевы Асхат Фаридович и Ольга Ивановна и Агишевы Альберт Камалетдинович и Инга Самигуловна. Они являются участниками коллектива Центра «Дуслык».

Завершился День Нового посёлка праздничным салютом.

Степных Дамира, директор Центра татаро-башкирской национальной культуры «Дуслык» (г. Шадринск, Курганская область)