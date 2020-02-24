Поздравили ветерана

В канун Дня защитника Отечества председатель Конгресса татар Челябинской области Л.Р.Колесникова и её заместитель И.Н.Сабиров поздравили с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны, известного татарского поэта Ахмета Рафикова у него дома. Об этом в соцсетях сообщают из конгресса татар области.

Поэт-фронтовик, которому три месяца назад минуло 103 года, сам вышел встречать гостей, пригласил за чайный стол. Ахмет Махмутович – не только замечательный поэт, но и увлекательный рассказчик, и за беседами о судьбе татарской культуры, воспоминаниями о войне и довоенных годах незаметно промчались несколько часов.

Ахмет Махмутович Рафиков – человек уникальный. С малых лет познавший тяжелый крестьянский труд, он прошел все непростые этапы истории вместе со страной.

Если бы спросили: «Кто он – простой татарский парень, прошедший Великую Отечественную войну от начала до конца, не раз был ранен, и кому довелось штурмовать фашистское гнездо – Берлин?» – каждый, кто знает Ахмета-абый, ответил бы с гордостью: «Это – наш Ахмет Рафиков!». Кто читал его произведения – прекрасные стихи и пронзительные повести «От Калуги до Берлина», «Галия», «Если можешь, прости» – знает, что Ахмет Рафиков – один из наиболее светлых, самоотверженных, мудрых и милосердных людей среди наших соотечественников.

«Ваша судьба – это исторический путь нашей Родины: и штормовой, и солнечный – сказала Лена Рафиковна, обращаясь к Ахмету Махмутовичу. – И Вы сами – бесценный сын своего Отечества и своего народа».