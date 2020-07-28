ПОЗДРАВЛЕНИЕ КАПИТАНА I РАНГА ФУАДА СУЛТАНОВА С ДНЁМ ВМФ РОССИИ

Председатель РОО «Татарский национальный центр Московской области», исполнительный директор РОО «Землячество Татарстана», капитан I ранга Фуад Султанов поздравил ветеранов Военно-Морского Флота России с профессиональным праздником.

«Один из самых ярких праздников в нашей стране — День Военно-Морского Флота России. Поздравляю с этим праздником всех, кто стоит на страже морских рубежей нашей Родины, кто трудится в судостроении, а также членов семей российских моряков.

По традиции в этот день повсеместно чествуют военных моряков всех поколений за заслуги перед Отечеством, с признательностью и благодарностью вспоминает тех, кто в жестоких сражениях на суше и на море отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.

Многие уроженцы и жители подмосковной земли служили на море и свято чтят традиции морского братства. Поэтому День ВМФ неизменно отмечается и в Московской области.

В этот праздник желаю всем служившим и служащим в рядах ВМФ, всем морякам и строителям кораблей, членам их семей крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — говорится в поздравлении.

tnc-mo.ru