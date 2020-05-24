Поздравление Президента Республики Татарстан с праздником Ураза-байрам

Уважаемые татарстанцы!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с долгожданным окончанием поста и благословенным праздником Ураза-байрам – Ид аль-Фитр!

С великим усердием воздавая в этот день хвалу Всемилостивому Аллаху за его безграничные щедрости, обращая свой благодарный взор к священной Мекке и совершая милосердные поступки, миллионы мусульман во всём мире приобщаются к непреходящим духовным ценностям, обретают внутреннюю гармонию, освобождаются от тяжести грехов и дурных помыслов. Соблюдая на протяжении священного месяца Рамазан уразу, усердно молясь и следуя предначертаниям Всевышнего, верующие в полной мере подготовились к празднику воздаяния и, уверен, достойно встретят его, несмотря на временные трудности.

Сегодня, когда сама жизнь требует от нас благоразумия, выдержки и принятия непростых решений, особым смыслом наполняются замечательные слова Благородного Корана: «О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и молитве. Поистине, Аллах – с терпеливыми». Искренне признателен мусульманам республики за то, что они, наравне с нашими православными братьями и представителями других традиционных религий, в полной мере осознают ту высокую степень ответственности перед Всевышним и обществом, которая лежит на всех нас, и неукоснительно следуют незыблемым идеалам человеколюбия и добрососедства.

Отрадно, что в нынешнем году многие из нас нашли возможность оказать духовную и материальную поддержку нуждающимся и немощным людям, старикам и многодетным семьям, приняли личное участие в формировании ифтар-наборов в рамках социально значимой общественной инициативы «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Уверен, что празднование Уразы-байрама в тёплой семейной обстановке ещё более сблизит нас и придаст силы для дальнейшего нравственного самосовершенствования и созидательной деятельности.

Пусть же этот прекрасный праздник вновь дарует всем нам радость бытия в тесном единении со Всевышним, неиссякаемый жизненный оптимизм и волю к новым свершениям! Желаю вам и вашим близким мира, счастья, добра и благополучия!

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов