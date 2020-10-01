Поздравление В.Г. Шайхразиева с Международным днем пожилого человека

Уважаемые представители старшего поколения,

ветераны войны и труда!

Искренне поздравляю вас от имени Национального совета Всемирного конгресса татар и от себя лично с Международным днем пожилых людей. Этот праздник еще один повод напомнить всем о нашем старшем поколении – потрясающих людях, сильных духом, честных, ответственных, являющихся для нас хранителями находчивости, знания, жизненного опыта, духовных ценностей и национальных традиций.

Дорогие родители, дедушки и бабушки, люди, работавшие на благо процветания нашей страны, те, кто уже на заслуженном отдыхе. Желаю всем вам здоровья, долголетия и счастья. Пусть всегда с вами рядом будут друзья, любящие и заботливые дети и внуки. С праздником вас!

С уважением,

Заместитель Премьер-министра РТ,

Председатель Национального совета

Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев