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Поздравление В.Г. Шайхразиева с праздником 1 Мая

Поздравление В.Г. Шайхразиева с праздником 1 Мая

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, 01.05.2020 0 5

Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!

Поздравляю Вас с 1 Мая — праздником весны и труда! Праздник 1 Мая уже более века во всем мире объединяет представителей различных профессий – учителей, врачей, строителей, хлеборобов и многих других специалистов своего дела. Пусть майские праздники станут для нас новым этапом возрождения, верой и надеждой в самое лучшее. Пусть эти теплые весенние дни восполнятся радостями встречами с друзьями и близкими, дадут новые жизненные силы! Всем желаю крепкого здоровья и благополучия, успехов во всех делах. Рабочие руки везде востребованы, трудолюбивый человек нигде не потеряется.

Татарская народная мудрость гласит, что в усердном труде скрыто сокровище. С праздником вас всех!

С уважением,

Заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев

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