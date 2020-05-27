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Россия. Казань. 04.12.2017 - Интервью (фото: Ильнар Тухбатов/ ИА Татар-Информ) заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Шайхразиев, Василь Гаязович
Россия. Казань. 04.12.2017 - Интервью (фото: Ильнар Тухбатов/ ИА Татар-Информ) заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Шайхразиев, Василь Гаязович

Поздравление В.Г.Шайхразиева со 100-летием ТАССР

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 27.05.2020 0 64

Уважаемые соотечественники, дорогие татарстанцы!

Ровно сто лет назад была создана Татарская автономная советская социалистическая республика. И вот уже целый век для татар, которые проживают во всем мире, Татарстан стал духовной родиной. В истории нашей республики были разные периоды, разные руководители, о каждом из них можно долго рассказывать, и каждый из них достоин внимания. На сегодняшний день у Татарстана есть свой неповторимый облик, крепкая экономика, многонациональный народ, талантливые сыновья и дочери. Наша республика может по праву гордиться своими высокими показателями и достижениями российского и мирового масштаба.

Дорогие соотечественники, уважаемые жители республики, поздравляю Вас с вековым юбилеем ТАССР. Пусть Татарстан и впредь остается центром сплочения наших соотечественников-татар. Пусть наша республика поднимется на еще большие высоты и достигнет блистательных успехов! С праздником!

С уважением,
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан,
Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В. Г. Шайхразиев

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