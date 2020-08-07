Поздравление Всемирного конгресса татар в связи со 175-летием со дня рождения Абая Кунанбаева

Сердечно поздравляем со знаменательным событием – 175-летием со дня рождения великого сына казахского народа, поэта, композитора, мыслителя, общественного деятеля, просветителя Абая Кунанбаева. Жизненный путь этого талантливого классика казахской литературы был неразрывно связан с судьбой своей Родины, а его имя знакомо всем, кто дорожит и по праву гордится богатейшим наследием своего народа.

175-летие Абая Кунанбаева – это событие всемирного масштаба. Значение Абая огромно не только для казахского народа, но для всей тюркской культуры. Все тюркоязычные народы испытали неизгладимое по сей день воздействие от творчества Абая Кунанбаева. Его поэзия стала неотъемлемой частью мировой культуры. Произведения этого великого поэта переведены на многие языки, в том числе и на татарский. Вопросу увековечивания памяти Абая Кунанбаева и развитию культуры казахского народа в Татарстане уделяется особое значение.

Мы с удовольствием отмечаем, что одной из улиц г.Казани присвоено его имя. Глубокие произведения Абая, проникнутые искренней любовью к родной земле, находят своего читателя и в Татарстане. Значение Абая для казахского народа так же огромно, как историческая миссия Пушкина для русской, а Тукая для татарской культур. Он так же, как и Тукай писал на своём родном языке и очень много переводил с русского языка. В истории наших народов нет других таких личностей, которые заставили бы волноваться всю общественность своего времени и волновали умы последующих поколений. Не зря их имена стоят рядом — Абай и Тукай. После них возросли вес и значение казахской и татарской литературы в глазах других народов.

Желаем, чтобы бессмертное творчество Абая Кунанбаева и дальше вдохновляло на благородные дела и поступки, служило путеводной звездой укрепления межнациональных отношений. Убеждены, что юбилейные торжества, посвященные 175-летию со дня рождения Абая, вызовут большой общественный резонанс, послужат новым импульсом к развитию высоких гуманистических идеалов многонациональной литературы Казахстана.

С уважением,

Заместитель Премьер-министра

Республики Татарстан,

Председатель Национального Совета

Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев