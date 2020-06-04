Поздравляем с Днём рождения Фарита Фарисова, председателя Татарской национально-культурной автономии Москвы, заместителя председателя Совета муфтиев России!

⠀

В биографии Фарита Фарисовича много ярких моментов и интересных встреч, которыми он делится в своих книгах, фильмах, стихах и просто в дружеской беседе.

⠀

«Мысль — материальна. Человек может все, как только захочет, но ни на секунду раньше. Именно поэтому побеждают уверовавшие», — говорит, общаясь с молодежью Фарит Фарисович. И своей работой показывает, что это не просто слова.

⠀

Желаем Фариту Фарисовичу, человеку, которому под силу решение самых сложных задач и реализация самых смелых проектов, чтобы рядом всегда оставалась надежная команда единомышленников, достойные собеседники и отзывчивая аудитория.

Похожие материалы