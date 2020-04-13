Пожилые казанские имамы получили продовольственную помощь от БФ «Закят»

Пожилые казанские имамы, оказавшиеся в группе риска и в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией и введенным режимом всеобщей самоизоляции, получили продовольственную помощь от Благотворительного фонда «Закят» ДУМ РТ. Фонд бесплатно доставил продуктовые наборы домой 30 хазратам, которые находятся дома и не имеют возможности выйти на улицу. В продуктовый набор вошли: мука, крупы, масло, консервы, сгущенка, сахар, макароны, финики и чай.

Раздача продуктов стала возможной, благодаря помощи неравнодушных людей, оказавших материальную поддержку акции, а также благодаря активному участию молодых автоволонтёров, которые на своих машинах развезли продукты по домам. Перед отъездом сотрудники БФ «Закят» ДУМ РТ, как и прежде, обеспечили каждого волонтёра масками, перчатками, антисептиком и провели инструктаж по процедуре раздачи наборов в условиях режима самоизоляции.

Уважаемые братья и сёстры! Напомним, что Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ объявил сбор пожертвований на приобретение продуктовых наборов для нуждающихся одиноких пожилых людей, которые не имеют возможности выйти из дома и приобрести продукты питания.

Если у вас есть желание принять участие в этом благом деле, вы можете пожертвовать денежные средства на номер карты Сбербанка 4817 7601 6652 0787 (владелец карты – сотрудник БФ «Закят» Бурганова Майя Атамуратовна).

Наш любимый Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Не припрятывай, ибо тогда и Аллах скроет (то, что Он может тебе даровать), а щедро трать (на пути Аллаха) по мере своих возможностей».

Пусть Всевышний Аллах примет ваши благие деяния!

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