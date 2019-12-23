Праздничный концерт татарской школы искусств г. Семея

В городском дворце культуры «Татарская школа искусств» г. Семей Восточно-Казахстанской области провела праздничный отчетный концерт, посвященный 28 годовщине Независимости Республики Казахстан.

В зрительном зале перед началом концерта собрались бабушки и дедушки, родители, друзья выступающих, гости. В зале было много и детей, и взрослых. В программе концерта приняли участие не только воспитанники школы, но и сами педагоги. В концерте приняли участие ансамбли баянистов, домбристов, ансамбли «Гөрләвек», «Борчаклар», «Горошинки», прозвучали произведения, исполненные на фортепиано, скрипке, флейте, гитаре и других музыкальных инструментах, также было много ярких и не забываемых танцевальных номеров. «Татарская школа искусств» одно из ведущих учреждений города в сфере дополнительного образования детей.

Все, кто присутствовал на этом ярком празднике, соприкоснулись с удивительным миром музыки, окунулись в прекрасный и неповторимый мир искусства. Со сцены звучали произведения классиков, композиторов и авторов татарской народной и современной музыки. Концертные номера в исполнении юных, но весьма талантливых музыкантов, впечатлили своим разнообразием, мастерством исполнения. Независимо от возраста волновались, конечно, все. Надо было видеть, как старательно играли на музыкальных инструментах дети, как за кулисами за них болели педагоги, а в зрительном зале – родители.

Татарская школа искусств г. Семей