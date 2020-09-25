Праздновать 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией начнут в 2021 году

Духовное управление мусульман России заявило о том, что к празднованию на федеральном уровне 1100-летия со дня принятия ислама Волжской Булгарией необходимо хорошо подготовиться. Об этом в своих выступлениях на пленуме ДУМ РФ подчеркнули председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин и его первый заместитель Дамир Мухетдинов.

«Считаю, что главное наше внимание сейчас должно быть уделено теме 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, юбилейные мероприятия которого должны начаться со второй половины 2021 года», — отметил первый зампредседателя ДУМ России Дамир Мухетдинов.

В Волжской Булгарии ислам добровольно был принят в 922 году. Этот год стал условной датой начала распространения ислама на данной территории. Начиная с 2010 года 21 мая отмечается как день принятия ислама.

Духовное управление мусульман РФ заявило о начале подготовке к юбилейным мероприятиям. По мнению Дамира Мухетдинова, 1100-летняя традиция добровольного принятия религии ислам и сохранения ее, несмотря на самые разные повороты исторического сюжета, — это то наследие, которым российские мусульмане интересны всему миру. Первый заместитель председателя отметил, что «юбилеи, подобные этому, — это момент триумфа для любого общества».

Председатель Духовного управления России Равиль Гайнутдин в своем выступлении на пленуме подчеркнул: «Наполнить юбилейную дату мероприятиями, событиями, научными и культурными явлениями достойного уровня мы сможем только при единении и сплочении, согласованной работе всех частей Духовного управления».

Рамис Латыпов

tatar-inform.ru