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Председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов и руководитель медиагруппы «Барс Медиа» обсудили совместные проекты

Председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов и руководитель медиагруппы «Барс Медиа» обсудили совместные проекты

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 30.07.2020 0 7

В рамках рабочей поездки в Казань состоялась встреча председателя Автономии татар Москвы Фарита Фарисова с руководителем медиагруппы «Барс Медиа» Диной Гараевой.

От лица организаторов, участников и гостей Московского онлайн-Сабантуя-2020 Фарит Фарисович выразил благодарность за предоставленную возможность трансляции одной из площадок праздника в эфире популярного Татарского музыкально-развлекательного телеканала TM TV («Барс Медиа»).

Участники встречи обсудили совместные проекты, в том числе предстоящий 15 ноября 2020 в Государственном Кремлёвском Дворце юбилейный гала-концерт международного эстрадного фестиваля «Татар жыры», где Автономия татар Москвы выступит одним из партнеров.

Автономия татар Москвы

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