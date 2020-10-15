Председатель Автономии татар Москвы стал призёром акции #ПоюМоюМоскву

Председатель Автономии татар Москвы стал призёром Всенародной акции #ПоюМоюМоскву с авторским стихотворением «И пусть в Москве я не родился..»

Именитое жюри просмотрело 7,5 ТЫСЯЧ признаний в любви к Москве из 37 РЕГИОНОВ! Было отобрано 122 лауреата и только 3 номинации!

Стихотворение Ф.Фарисова было удостоено 2 места в номинации «Взрослые о Москве».

«Нам восхвалять Москву не грех!

Она всегда была для всех!

Для все, кто с нею в братстве жил и этой дружбой дорожил!»

Коллектив Автономии татар Москвы и Татарского культурного центра поздравляет Фарита Фарисовича с высокой наградой!