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Председатель Автономии татар Москвы стал призёром акции #ПоюМоюМоскву

Председатель Автономии татар Москвы стал призёром акции #ПоюМоюМоскву

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 15.10.2020 0 9

Председатель Автономии татар Москвы стал призёром Всенародной акции #ПоюМоюМоскву с авторским стихотворением «И пусть в Москве я не родился..»

Именитое жюри просмотрело  7,5 ТЫСЯЧ признаний в любви к Москве из 37 РЕГИОНОВ! Было отобрано 122 лауреата и только 3 номинации!

Стихотворение Ф.Фарисова было удостоено 2 места в номинации «Взрослые о Москве».

«Нам восхвалять Москву не грех!
Она всегда была для всех!
Для все, кто с нею в братстве жил и этой дружбой дорожил!»

Коллектив Автономии татар Москвы и Татарского культурного центра поздравляет Фарита Фарисовича с высокой наградой!

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