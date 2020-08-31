Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил жителей Татарстана со 100-летием образования ТАССР

От имени депутатов Московской городской Думы Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил жителей Республики Татарстан со 100-летием со дня образования автономной Республики:

«Вы встречаете 100-летний юбилей Татарской АССР высокими достижениями. Современный Татарстан – одна из самых передовых территорий России. Драйвер экономического, социального развития, пионер по внедрению современных технологий. Эффективная политика руководства Республики направлена на решение важнейших задач – создание комфортных условий для жизни людей, процветание Татарстана. Ваш успешный опыт – пример для многих регионов.

История Республики Татарстан неразрывна с историей всей страны. За эти десятилетия мы вместе пережили тяжелые годы коллективизации, войны и разрухи, радовались воинским победам и трудовым подвигам нашей большой многонациональной Родины.

Сегодня Татарстан – современный экономический центр и сокровищница многовековой культуры, истории и традиций татарского народа. В этом заслуга талантливых, трудолюбивых жителей Республики, живущих в мире и согласии, созидающих во имя будущего. Московскую городскую Думы связывает многолетнее сотрудничество с Государственным Советом Республики Татарстан. Мы всегда готовы к взаимодействию и обмену опытом во благо наших регионов, всей России».

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