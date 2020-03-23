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Ферит Гибатдинов награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой

Ферит Гибатдинов награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 23.03.2020 0 18

Указом временно исполняющего обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаева от 19 марта 2020 года №72 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики» за большой вклад в укрепление и развитие межнациональных и межконфессиональных отношений МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ» награжден Гибатдинов Ферит Абдуллович – председатель общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики», директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Комсомольская детская школа искусств» Комсомольского района Чувашской Республик

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