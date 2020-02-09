Председатель Национального Совета ознакомился с ходом строительства мечети в Прокопьевске

Сегодня делегация Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан, председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым находится с рабочим визитом в Прокопьевске. Программа сегодняшнего дня включила посещение строящейся в Прокопьевске мечети.

Как стало известно, мечеть уже находится под крышей. Общая площадь здания составляет 800 кв. метров. Ожидается, что строительство завершится к 2025 году. Имамом новой мечети станет Марсель хазрат Кантиков.