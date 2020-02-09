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Председатель Национального Совета ознакомился с ходом строительства мечети в Прокопьевске

Председатель Национального Совета ознакомился с ходом строительства мечети в Прокопьевске

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Конгресс яналыклар, Төп яңалыклар, 09.02.2020 0 25

Сегодня делегация Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан, председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым находится с рабочим визитом в Прокопьевске. Программа сегодняшнего дня включила посещение строящейся в Прокопьевске мечети.
Как стало известно, мечеть уже находится под крышей. Общая площадь здания составляет 800 кв. метров. Ожидается, что строительство завершится к 2025 году. Имамом новой мечети станет Марсель хазрат Кантиков.

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